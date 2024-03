SVE JE SADA U BOŽIJIM RUKAMA Kajsija u Miokovcima procvetala pre vremena kao nikada ranije, voćari strepe od mraza

ČAČAK – Neobično visoke temperature za ovo doba godine, na ulice su izmamile veliki broj šetača, ali februarsko i martovsko sunce izmamilo je i cvetanje voća onda kad mu vreme nije. U srpskoj prestonici kajsije, selu Miokovci kod Čačka, stabla su potpuno bela od cveta, a to je voćarima donelo nove glavobolje.

– Za par dana kajsija će biti u punom cvatu, ako tada dođe do niskim temperatura i mraza onda od roda neće biti ništa. To se dešavalo i ranijih godina, stoga strepimo. Čak i da padne sneg, ne bio problem, ali ako se temperutara spusti ispod nule onda će šetete na kajsiji biti ogromne, rekao je za RINU Aleksandar Sretenović iz Miokovaca.

Voćari protiv mraza pokušavaju da se bore na sve načine, ali ipak ništa nije dovoljno dobra zaštita i kako kažu rod je u tom slučaju samo u Božijim rukama.

– Videćemo šta će biti. Što je do nas, mi dajemo sve od sebe, ostalo je u božijim rukama. Kupovao sam neki ruski antifriz, plaćao sam ga 300, 400 evra po hektaru, ništa. Ložio sam gume po celu noć, ložio sam bale, radio sam sve to i shvatio sam da se od Boga ne otima. Kako on odluči tako je, ja dajem sve što je do mene”, zaključio je voćar Darko Topalović.

Stručnjaci iz Institututa za voćarstvo u Čačku ističu da jedino rezidba može ublažiti eventualne posledice niskih temperatura jer ona usporava rad biljaka.

RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA RINA

– Voćari ne mogu da urade puno toga u ovom periodu. Još uvek traje rezidba, što je dobro da se to izvodi u ovom periodu jer će to za par dana odložiti i stopirati kretanje vegetacije kod orezanih stabala. To je jedna do mera koje mogu preduzeti. Tu su redovne mere kao što je prolećna zaštita, tretiranje na bazi bakra i mineralnim uljima. To je nešto što se redovno sprovodi i to treba sprovesti u ovom trenutku. Ko je zakasnio sa đubrenjem može to sada da izvrši, ali to su sve mere koje su redovne mere i koje ne utiču na zaštitu od mraza i niskih temperatura”, rekao je dr Darko Jevremović, direktor čačanskog Instituta za voćarstvo.

Za sada su u Čačku ali i većem delu Srbije cvetala je samo kajsija, ako izuzmemo dzenariku koja nije gajena voćna vrsta i to su pre svega rane sorte koje se nalaze u fazi punog cvetanja i kako temperaturni uslovi sada stoje nema nikakvih problema od oštećenja jer su temperature tokom dana ali čak i tokom noći iznad nule. Međutim, ukoliko u narednih nekoliko dana bude temperatura ispod nule, minus jedan, dva, može doći do oštećenja otvorenih cvetova i to može naneti veliku štetu.

(Pančevac/RINA)

ON JE NAJMLAĐI NARODNI HEROJ: Spomen dom Boška Buhe danas propada