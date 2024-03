Pred vernicima je jedan od najstrožih postova uoči Vaskrsa: Evo šta kaže nutricionista

Čačak – Vernici Srpske pravoslavne crkve širom Srbije pripremaju se za Veliki post, naime, ova je poslednja sedmica pred početak posta i poznatija je kao Siropusna nedelja kada se ne jede meso, već se samo konzumiraju beli mrs i jaja i prestavlja jedan od najstrožijih u godini.

– Ove nedelje se pripremamo za Vaskršnji post, s obzirom na to da znamo da je on vrlo strog, moramo i telo da pripremimo na restrikciju I na unos manjih kalorija. To postižemo, tako što se ove sedmice upravo odričemo namirnica poput mesa i mesnih prerađevina, ali naravno, sve ostale namirnice poput povrća, voća, ribe, belog mrsa i uopšte proizvoda od mleka, sve je to apsolutno dozvoljeno. Dakle, važno je kada od ponedeljka krenemo da postimo na vodi da prosto budemo spremni da naše telo ne doživi veliki šok kada pređemo na namirnice koje se pripremaju isključivo pečenjem, blanšianjem, kuvanjem, nema duboke masnoće, nema ulja, nema prženja, pohovanja I svega onoga što je bilo prethodnih dana i praznika – pojasnila je za RINU, Sonja Nikačević nutricionista.

Ona je naglasila da sve ono što crkva propisuje kada je u pitanju post I sve pripreme pred, kao što je oba sedmica, zapravo ima smisla.

– Sve upravo ima smisla, jer je post upravo pročišćenje I duše, ali I tela, pa je stoga potrebno da to iskoristimo, ali na pametan način. Šta to znači? To znači: Biramo povrće, biramo voće, ali isključivo da to bude reznovrsno, da je zastupljeno svo voće, svo povrće, takođe zeleno povrće, koštunjavo voće I sve vrste namirnica, sem mesa – istakla je Niakčević.

S obzirom na to da postoje I oni koji su odlučili da post počnu I završe sirovom hranom, pitali smo nutricionistu, može li u tom slučaju biti neke štete.

– Kada je u pitanju sirova hrana, od nje ne može biti nikakve štete, jer sve do 40 dana šta god da radimo svom telu, kao ishranu na sirovoj hrani, telo neće da zapamti, ne može da bude na štetu, može samo da bude jedan dobar detoks za telo I pročošćavanje, tako da apsolutno nikakvih problema nema. Ono što je važno, to je voditi računa o količini, jer svaka namirnica, kao i ona koja je izuzetno zdrava i nutritivno bogata i ona koja to nije, mora da ima meru, jer u suprotnom doći će do suficita kalorija I naravno, doći će do povećanja telesne mase – zakjljučila Nikačević.

Dakle, post počinje u ponedeljak 18. marta i traje do 05. Maja, kada pravoslavni vernici obeležavaju Vaskrs najveći i najstariji praznik koji se slavi u spomen na Hristovo vaskrsnuće I nejgovu pobedu nad smrću.

(Pančevac/Rina)

