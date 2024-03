NEVEROVATAN PROBLEM U SELU VRNČANI Blokirali mu račun zbog duga za struju imenjaka koji je preminuo pre 37 godina

Čačak – Neverovatna situacija zadesila je Gvozdena M. Karanca iz sela Vrnčani kod Čačka kada mu je javni izvršitelj iz Beograda blokirao račun i to zbog duga za struju koji nije napravio on, već njegov imenjak iz istog sela. Sve to bi se možda i rešilo da je Gvozden, koji je napravio dug živ, međutim on je preminuo 1987. godine.

– Od 2014. godine stizale su mi nekakave opomene na dug na ime Gvozdena D. Karanca, mog pokojnog komšije. Pokušavao sam to da ispravim, obraćao se distribuciji, ali su mi oni odgovarali da će to biti sve uredu da se ne sekiram. Međutim, pre 20 dana račun mi je blokiran na osnovu tog duga pokojnog komšije od strane sudskog izvršitelja iz Beograda. Moja komšinka se čula sa tim sudskim izvršiteljem koji joj je kazao da neko treba da ga obavesti da povuče nalog. Pokušao sam to da rešim u čačanskoj distribuciji, ali tamo mi kažu da ne znaju o čemu se radi i ko je pustio nalog”, kaže za RINU Gvozden M. Karanac koji se u nevolji našao samo što nosi isto ime kao njegov pokojni komšija.

Inače, radi se o dugu koji je sa 4 000 dinara narastao na nekoliko stotina hiljada, ali tačnu cifru izvršitelj je odbio da saopšti već je samo rekao da dug nije mali.

Zanimljivo je da naslednike pokojnog Gvozdena nisu ni kontaktirali, a kuća u kojoj je živeo odavno se sama urušila a decenijama nije zakačena na mrežu, jer linija fizički ne postoji. Kuća je bila poslednja u nizu u selu, a kada je starac preminuo struja je odsečena.

(Pančevac/RINA)

