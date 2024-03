DA LI VAM RADI INSTAGRAM? Društvena mreža ponovo pala

Korisnici širom sveta ponovo prijavljuju probleme sa društvenom mrežom Instagram.

Sajt Down Detector oko 14.55 časova beleži rast broja prijava korisnika koji tvrde da im Instagram ne radi.

Korisnici prijavljuju i da im izlazi poruka: „Something went wrong. There’s an issue and the page could not be loaded“.

Iz Instagrama se još nisu oglasili ovim povodom.

Da li vama radi Instagram?

(Pančevac/Novosti)

