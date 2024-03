Iz Podgorice do Beograda za TRI I PO SATA?! Bliži se KRAJU završetak auto-puta

Cilj “Monteputa” je da tokom ove godine pokrene sve projekte koje se odnose na mrežu auto-puteva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori, a ona iznosi 25 kilometara auto-puteva i 200 kilometara saobraćajnica, kazao je direktor Monteputa Milan Ljiljanić.

On je naveo da su raspisana četiri idejna rešenja i jedan idejni projekat do kraja godine.

– Planiramo još pokretanje tri idejna projekta i jedno rešenje. Pored toga, planiramo i pokretanje izgradnje deonice od Mateševa do Andrijevice – kazao je Ljiljanić.

Ljiljanić je naveo da je dužina deonice od Andrijevice do Boljara duga 50 km, kao i da je raspisan idejni projekat ali je na tendersku dokumentaciju uložena žalba.

Očekujemo da do sredine godine pokrenemo projektovanje te dionice, faznu gradnju do petlje Crnča do Bijelog Polja, gde bi gledali da tu deonicu do Crnče pokrenemo paralelno sa izgradnjom od Mateševa do Andrijevic – naveo je on.

To je, prema njegovim rečima, veoma značajna lokacija, ako se uzme u obzir auto-put.

– Od petlje se pruža saobraćajnica koja tangira Bijelo Polje, prolazi kroz Pljevlja, dalje ide ka Goraždu, i povezuje se na auto-put od Požege prema Sarajevu. Tako da bi Vasojevići odnoso Berane, petlja Andrijevica – Crnča bili veoma značajno mesto – objašnjava Ljiljanić.

Vreme putovanja od Podgorice do Beograda u tom slučaju bilo bi tri i po sata, a dužina 370 km. Ljiljanić je kazao da je raspisan projekat brze saobraćajnice od Crnče preko Bijelog Polja do Pljevalja.

Naveo je i da su tenderi pokrenuti, tako da građani nemaju razloga za brigu da se navedeno neće realizovati.

– Do sredine godine raspisujemo i glavni tender za izvođenje deonice od Mateševa do Andrijevice, tako da do kraja godine evenutalno početak naredne očekujemo početak izgradnje deonice – istakao je Ljiljanić.

Na pitanje koliko grantovi znače, Ljiljanić je kazao da znače mnogo ako se proceni vrednost da će kredit po povoljnim uslovima EBRD-a biti u iznosu nekih 200 miliona granta.

(Pančevac/K1)