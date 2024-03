ZZJZ Pančevo: Razmena iskustva povodom unapređenja rutinske imunizacije

U Vrnjačkoj banji u periodu od 22. do 24. marta 2024. godine organizovana je razmena iskustva u vezi sa naučenim lekcijama i diskusija o planovima vezano za dalju implementaciju projekta MOMENTUM –Transformacija i pravičnost rutinske imunizacije (eng. MOMENTUM Routine Immunization Transformation and Equity) Američke agencije za međunarodni razvoj (U.S. Agency for International Development –USAID) koji je uspeo da unapredi odgovor protiv Kovid-19 i imunizaciju u Istočnoj Evropi.

Projekat radi sa zemljama na implementaciji vakcinacije protiv Kovid-19, uključujući podršku strategijama za dosezanje teško dostupnih i prioritetnih populacija. MOMENTUM takođe pruža državnu, regionalnu i globalnu tehničku podršku za rutinsku imunizaciju dece i starije populacije.

Ovoj razmeni iskustva su prisustvovali i predstavnici Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

(Pančevac)