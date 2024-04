SARADNJA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I SRBIJE: Program „Kako vaš mozak radi”

Đaci u Srbiji dobijaju priliku da bliže upoznaju neuronauku kroz zanimljive eksperimente. Do pre jedne decenije neuronaukom i finim mehanizmima na kojima počiva funkcionisanje mozga mogli su da se bave samo naučnici i studenti univerziteta, jer je oprema potrebna za izvođenje eksperimenata iz te oblasti bila dostupna samo njima. Sada će, međutim, zahvaljujući timu „uradi sam” neuronaučnika, predvođenih Gregom Gejdžom, biti dostupna i srednjoškolcima u Srbiji.

Grupa za obrazovanje, koju čine Centar za promociju nauke, Inicijativa „Digitalna Srbija”, „Dostignuća mladih u Srbiji” i „Nordeus fondacija”, u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država prošle godine pokrenula je zajednički projekat sa Gejdžom i njegovom kompanijom, kako bi se znanja i veštine koji su nezaobilazni za razumevanje sveta i razvoj karijere u 21. veku integrisali u obrazovni proces u Srbiji.

Ideja je da đaci u srpskim školama nauče da postavljaju pitanja, jer upravo tako dolaze do „genijalnih ideja”. Naime, niz istraživanja dokazao je da učenici mnogo lakše uče izvodeći eksperimente nego gledajući video-snimke i čitajući o određenim naučnim konceptima. Zahvaljujući sredstvima dobijenim od američke ambasade, svi potrebni uređaji naći put do 75 škola u Srbiji. Jedinstven inovativni multidisciplinarni prostor, urađen po modelu učionica budućnosti, do sada je otvoren u četrnaest srednjih škola u Srbiji, a tokom 2024. planira se otvaranje još najmanje trinaest tzv. labova širom zemlje.

(Pančevac/Z.S.)

