PRETEŽNO SUNČANO I TOPLO Ostajemo pod uticajem toplog vazduha, danas do 28 stepeni

Danas će samo na jugoistoku i jugu biti nešto više oblačnosti pa je tamo moguća kiša ili pljusak. U ostalim predelima sunčani periodi, a na zapadu i severu potpuno vedro.

Ostajemo pod uticajem ovog toplog vazduha. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28. U Pančevu drugog dana vikenda sunčano, u najtoplijem delu dana do 28 stepeni.

Uz umeren razvoj dnevne oblačnosti sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak severni i severoistočni, uveče u slabljenju i skretanju na istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 8 na jugoistoku Srbije do 16 u Negotinskoj Krajini, a najviša od 24 do 28 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 28 stepeni, verovatnoća 95%.

Sutra takođe pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 15, a najviša od 26 do 30 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 28 stepeni, verovatnoća 95%.

(Pančevac/RTS)

SUNČAN I TOPAO PRVI DAN VIKENDA U Pančevu do 27 stepeni

Danas sunčano, temperatura do 23 stepena