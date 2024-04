„MUMIFIKACIJA“ U PANČEVU: Izložba skulptura Aleksandra Stanojevića Kempe stiže u Galeriju savremene umetnosti

Izložba skulptura „Mumifikacija“ umetnika Aleksandra Stanojevića Kempe stiže ovoga meseca u Galeriju savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva. Izložbu će otvoriti likovni kritičar Sava Stepanov.

Aleksandar Stanojević Kempa svoj dosadašnji rad karakteriše kao istraživanje i ispitivanje različitih stilova i tehnika kroz motiv portreta, prvenstveno slikarskim tehnikama, ali i grafičkim, crtačkim, kao i vajarskim metodama. Zainteresovanost za ljudski lik kao temu, razvija tokom studija, daljim istraživanjem, radom i napredovanjem, a glavni fokus njegovog interesovanja postaje čovekov proizvod, odnosno svakodnevni upotrebni predmet koji je iskorišćen, i gubitkom svoje svrhe postaje nepoželjan i odbačen.

Povodom izložbe u Pančevu Aleksandar Stanojević Kempa je izjavio: „Temom pod nazivom ‘Mumifikacija’ iskazujem zainteresovanost za trodimenzionalni objekat u ljudskoj formi. Sama ideja rada prilikom izrade skulptura zasniva se na korišćenju odbačenih, neumetničkih, utilitarnih predmeta koji su deo naše svakodnevice. Velikom potrošnjom i dostupnošću predmeta koji se odbacuju na dnevnom nivou ukazujem na potrošačko društvo, konzumerizam, ali i mogućnost reciklaže u svrhu davanja novih oblika i vrednosti, menjajući okruženje, namenu i svrhu odbačenog. Takođe, baziram se na istraživanju na koji način neumetničko postaje umetničko“.

Radovi koji će biti izloženi u Galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva su izvedeni u kombinovanoj tehnici pri izradi same konstrukcije – nadogradnjom (lepljenjem, pričvršćivanjem) različitih materijala i oblika (gotovih predmeta), kao i fizičkim delovanjem na oblik (lomljenje, krivljenje). Ovaj način formiranja konstrukcije predstavlja neiscrpni izvor novih mogućnosti i novih formi. Ta nova, apstrahovana forma obložena je različitim tkaninama. Sam pristup tehnike asocira na egipatsku mumifikaciju tela čoveka. Kolorit je baziran na korišćenju pretežno intenzivnih nijansi različitih tonova, što referiše na sintetičko i veštačko, ali i na novo, u korist preoblikovanja običnog predmeta u formu od estetske vrednosti. Portret, koji je glavni motiv ovog opusa, predstavlja uzročnika taloženja otpada i glavnog konzumenta. Dimenzije ovih skulptura pariraju odgovornosti običnog čoveka na planeti.

Aleksandar Stanojević Kempa rođen je 1992, u Paraćinu. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odsek slikarstvo, u klasi profesorke Bosiljke Zirojević Lečić. Trenutno je na master studijama slikarstva na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Zirojević. Boravio je u rezidencijalnom projektu Summer Academy of Fine Arts, Salzburg, Austrija, 2015. godine, kao i na razmeni studenata (Erazmus program), Facultad de Bellas Artes, Alonso Cano, Universidad de Granada, Granada, Španija, 2017. godine. Iste godine postao je mentor i likovni pedagog Đačke likovne kolonije na Grzi u Paraćinu. Trenutno živi i radi u Novom Sadu. Do sada je upriličio 17 samostalnih izložbi i učestvovao je na mnogim grupnim izložbama. Dobitnik je prve nagrade 44. Paleta mladih, Likovna galerija Kulturnog centra Vrbas. Učestvovao je na kolektivnim izložbama u inostranstvu od kojih izdvaja Sculpture after sculpture u Temišvaru, 2023. godine, i na Art Market Budapest, 2022. godine. Član je SULUV-a od 2021. godine.

(Pančevac)

