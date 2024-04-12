Pančevo Sport Sportska dešavanja

SPORTSKI VODIČ Evo koji su događaji ovog vikenda

09:24

12.04.2024

Podeli vest:

fk dinamo 1945

Fudbal

SUPERLIGA SRBIJE

Beograd: C. ZVEZDA – ŽELEZNIČAR

SRPSKA LIGA „VOJVODINA”

Pančevo: DINAMO – GFK SLOVEN
Nedelja, 11 sati

VOJVOĐANSKA LIGA „ISTOK”

Bela Crkva: BAK–BORAC
Omoljica: MLADOST–BEGEJ
Nedelja, 16.30

PRVA JUŽNOBANATSKA LIGA

B. Brestovac: BUDUĆNOST–ŠEVAC
Baranda: RADNIČKI – SLOGA (BNS)
Kačarevo: JEDINSTVO – BUDUĆNOST (A)
Hajdučica: HAJDUČICA–GLOGONj
Dolovo: DOLOVO–POTPORANj
Sve utakmice su u nedelju, od 16.30.

DRUGA JB LIGA „ZAPAD”

Sakule: BORAC–MLADOST
Jabuka: JUGOSLAVIJA–PROLETER
Pančevo: VOJA GAČIĆ – STARI TAMIŠ
Sve utakmice su u nedelju, od 16.30.

Rukomet

PRVA LIGA „VOJVODINA”

Jabuka: JABUKA – ŽSK 1955
Subota, 18 sati

DRUGA LIGA „VOJVODINA”

Pančevo: RA DINAMO – RADNIČKI
Subota, 19 sati

Košarka

PRVA LIGA SRBIJE

Užice: SLOBODA–TAMIŠ

Odbojka

DRUGA LIGA „SEVER”
Žene
B. N. Selo: ODBOJKA 013 – VOLEJ STARS
Subota, 12 sati

Prošlonedeljni rezultati

Rukomet

SUPERLIGA

Pančevo: DINAMO–METALOPLASTIKA 26:25

PRVA LIGA „VOJVODINA”

B. Jarak: MLADOST TSK – JABUKA 26:33

DRUGA LIGA „VOJVODINA”

Putinci: PUTINCI – RA DINAMO 28:23

Fudbal

SUPERLIGA SRBIJE

Pančevo: ŽELEZNIČAR–VOJVODINA 0:3

SRPSKA LIGA „VOJVODINA”

Pančevo: DINAMO 1945 – HAJDUK 1912 0:0
Elemir: NAFTAGAS – DINAMO 1945 ???

VOJVOĐANSKA LIGA „ISTOK”

Melenci: RUSANDA–BORAC 2:1
Omoljica: MLADOST – C. ZVEZDA 2:0
Starčevo: BORAC – JEDINSTVO (V) ???
N. Kozarci: SLOBODA–MLADOST ???

PRVA JUŽNOBANATSKA LIGA

Plandište: SLOGA – BUDUĆNOST (BB) 4:1
Glogonj: GLOGONj–DOLOVO 0:1
Uzdin: UNIREA – JEDINSTVO STEVIĆ 4:2
B. N. Selo: SLOGA–VULTURUL 4:1

DRUGA JB LIGA „ZAPAD”

Pančevo: V. GAČIĆ – JUGOSLAVIJA 2:1
Vojlovica: MLADOST–PARTIZAN 4:1
Sefkerin: TEMPO – STARI TAMIŠ 2:1

Košarka

PRVA LIGA SRBIJE

Pančevo: TAMIŠ–DžOKER 99:93

DRUGA REGIONALNA LIGA

Pančevo: DINAMO–VOJKA 75:47

Odbojka

DRUGA LIGA „SEVER”
Žene
N. Sad: ŠTRAND VOLEJ – ODBOJKA 013 3:0

Tagovi

Pančevo Sportski vodič

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