SPORTSKI VODIČ Evo koji su događaji ovog vikenda

NA STRELIŠTU ZASIJALE NOVE ULICE
15:38
12.04.2024
Fudbal
SUPERLIGA SRBIJE
Beograd: C. ZVEZDA – ŽELEZNIČAR
SRPSKA LIGA „VOJVODINA”
Pančevo: DINAMO – GFK SLOVEN
Nedelja, 11 sati
VOJVOĐANSKA LIGA „ISTOK”
Bela Crkva: BAK–BORAC
Omoljica: MLADOST–BEGEJ
Nedelja, 16.30
PRVA JUŽNOBANATSKA LIGA
B. Brestovac: BUDUĆNOST–ŠEVAC
Baranda: RADNIČKI – SLOGA (BNS)
Kačarevo: JEDINSTVO – BUDUĆNOST (A)
Hajdučica: HAJDUČICA–GLOGONj
Dolovo: DOLOVO–POTPORANj
Sve utakmice su u nedelju, od 16.30.
DRUGA JB LIGA „ZAPAD”
Sakule: BORAC–MLADOST
Jabuka: JUGOSLAVIJA–PROLETER
Pančevo: VOJA GAČIĆ – STARI TAMIŠ
Sve utakmice su u nedelju, od 16.30.
Rukomet
PRVA LIGA „VOJVODINA”
Jabuka: JABUKA – ŽSK 1955
Subota, 18 sati
DRUGA LIGA „VOJVODINA”
Pančevo: RA DINAMO – RADNIČKI
Subota, 19 sati
Košarka
PRVA LIGA SRBIJE
Užice: SLOBODA–TAMIŠ
Odbojka
DRUGA LIGA „SEVER”
Žene
B. N. Selo: ODBOJKA 013 – VOLEJ STARS
Subota, 12 sati
Prošlonedeljni rezultati
Rukomet
SUPERLIGA
Pančevo: DINAMO–METALOPLASTIKA 26:25
PRVA LIGA „VOJVODINA”
B. Jarak: MLADOST TSK – JABUKA 26:33
DRUGA LIGA „VOJVODINA”
Putinci: PUTINCI – RA DINAMO 28:23
Fudbal
SUPERLIGA SRBIJE
Pančevo: ŽELEZNIČAR–VOJVODINA 0:3
SRPSKA LIGA „VOJVODINA”
Pančevo: DINAMO 1945 – HAJDUK 1912 0:0
Elemir: NAFTAGAS – DINAMO 1945 ???
VOJVOĐANSKA LIGA „ISTOK”
Melenci: RUSANDA–BORAC 2:1
Omoljica: MLADOST – C. ZVEZDA 2:0
Starčevo: BORAC – JEDINSTVO (V) ???
N. Kozarci: SLOBODA–MLADOST ???
PRVA JUŽNOBANATSKA LIGA
Plandište: SLOGA – BUDUĆNOST (BB) 4:1
Glogonj: GLOGONj–DOLOVO 0:1
Uzdin: UNIREA – JEDINSTVO STEVIĆ 4:2
B. N. Selo: SLOGA–VULTURUL 4:1
DRUGA JB LIGA „ZAPAD”
Pančevo: V. GAČIĆ – JUGOSLAVIJA 2:1
Vojlovica: MLADOST–PARTIZAN 4:1
Sefkerin: TEMPO – STARI TAMIŠ 2:1
Košarka
PRVA LIGA SRBIJE
Pančevo: TAMIŠ–DžOKER 99:93
DRUGA REGIONALNA LIGA
Pančevo: DINAMO–VOJKA 75:47
Odbojka
DRUGA LIGA „SEVER”
Žene
N. Sad: ŠTRAND VOLEJ – ODBOJKA 013 3:0