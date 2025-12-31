Ovaj kolač su osmislile monahinje za post na vodi, međutim toliko je ukusan i sočan da ga možete pripremati bilo koji dan, bez obzira na post. Veoma je ukusan, a napravljen je od sastojaka koje svaka kuća ima. Priprema se vrlo brzo i jednostavno.

Potrebni sastojci:

12 kašika šećera,

20 kašika glatkog brašna,

1 prašak za pecivo,

400 ml vode,

1 kašičica sode bikarbone,

8 + 4 kašike mljevenih ili blendanih oraha,

4 + 4 kašike domaćeg džema po želji

Priprema:

Uključite rernu na 200 stepeni. U jednu posudu stavite šećer, brašno, vodu, 8 kašika oraha, 4 kašike džema po želji, prašak za pecivo i sodu bikarbonu, pa sve dobro izmiješajte.

Umjesto oraha mogu se koristiti lješnici, a džem također možete kombinovati (u tijesto sam stavila džem od šljiva, a premazala džemom od kajsija).

U pleh obložen papirom za pečenje (dimenzije 30 × 20 cm) izlijte cijelu smjesu i lijepo je rasporedite.

Kada stavljate papir, pazite da glatka strana bude okrenuta prema gore – pod prstima ćete osjetiti da je jedna strana glađa od druge. Smjesa treba da bude nešto gušća od jogurta.

Pecite oko 30 minuta, u zavisnosti od rerne. Ako niste sigurni, provjerite čačkalicom. Kada kolač porumeni s gornje strane, gotov je. Vruć kolač premažite sa 4 kašike džema i pospite sa 4 kašike mljevenih oraha, pa ostavite da se ohladi i tek tada ga režite.

Ja sam ga odmah, dok je još bio vruć, izvadila iz papira i stavila na dasku, pa ga potom premazala i posula.

(uspešnažena)