VREMENSKA PROGNOZA I danas u Srbiji toplo i sunčano

BEOGRAD – U Srbiji će i danas biti toplo i pretežno sunčano vreme – saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim predelima smenjivaće se vedro i oblačno.

Severni i severozapadni vetar biće slab do umeren.

Najniža temperatura biće od 6 do 16, a najviša dnevna od 25 do 28 stepeni.I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 10 do 13, a najviša oko 26 stepeni.

(Pančevac)