BIZARAN TREND VLADA SRBIJOM! Majke TEMPIRAJU POROĐAJ zbog HOROSKOPSKOG ZNAKA

Sve više žena u Srbiji zakazuje datum porođaja carskim rezom samo zbog horoskopskog znaka svog deteta, upozoravaju stručnjaci.

Ginekolog Vanja Milošević je govorio više u ovoj temi u emisiji na tv Prva i odmah na početku istakao da do sada nije imao ovakvu situaciju sa porodiljama ali da nije iznenađen zahtevima budućih majki.

– Iskreno ne, ne lično, ali sam siguran da takve stvari postoje. Ja uopšte ne krivim ta pacijentkinje, to je njihovo pravo da traže kada će da se porode, ali krivim njihove lekare koji to rade. Na državnim klinikama to ne postoji, jer postoje protokoli. Svaki dan, dok je beba u utrobi majke, svaki dan je neophodan, jer beba sazreva – kaže Milošević.

On ističe da doktori ulažu velike napore da sačuvaju trudnoću do datog termina i napominje koliko je opasno da se dete rodi pre vremena.

– Ovde imamo hir, ili želju pacijenta, sasvim je isto, a medicina ne funkcioniše po principu želja, možda estetska medicina može tako da funkcioniše – upozorava ginekolog.

Trudnoća je najlepši period jer se rađa novi život, ali u nekim situacijama ona može imati problema, kažu stručnjaci

A šta kaže astrolog?

Astrolog Vladimir Vlajić kaže da kad dete udahne prvi put tada se definiše njegova aura i tada se definiše sudbina deteta.

– Uvek dajem prioritet lekarskoj struci, a mi astrolozi možemo samo da ispratimo lekare. Mi možemo da vidimo da li će trudnica imati komplikacije u trudnoći, ali sve zavisi dalje od lekara.

On dodaje da se astrolozi svakako zalažu za to da porođaj ide prirodnim tokom.

– Ukoliko se žena porađa carskim rezom možemo da se dogovorimo kada su povoljni aspekti, koji dan da to uradi – kaže astrolog Vlajić.

(Pančevac/K1info)

