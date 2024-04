IRAN DRONOVIMA POKRENUO NAPAD NA IZRAEL Netanjahu: Izrael je spreman

Novinar američkog portala Aksios Barak Ravid objavio je večeras na platformi X (Tviter) da je Iran pokrenuo napad na Izrael koristeći nekoliko desetina dronova.

Procenjuje se da je potrebno nekoliko sati da dronovi pređu takvu udaljenost.

Ravid, koji je i analitičar Si-En-En-a, je kao izvor naveo četiri neimenovana izraelska i američka zvaničnika.

#BREAKING #Iran #Israel JUST IN: The Iranian attack has commenced.

Axios reports that Iran has launched dozens of kamikaze drones at Israel. pic.twitter.com/oGmBFC6JXF

— The National Independent (@NationalIndNews) April 13, 2024