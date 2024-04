JAKO JE ZATRESLO Mostar pogodio zemljotres: Kratko, ali jako

Zemljotres neutvrđene magnitude zatresao je šire područje Mostara.

Kako se navodi na stranici Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je bio u blizini Mostara.

Informacija o magnitudi zemljotresa, kao i tačnom epicentru biće poznato naknadno.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 16 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/WLVnlFKypF

— EMSC (@LastQuake) April 15, 2024