Ako imate ovaj SIMPTOM HITNO IDITE KOD LEKARA! HARAJU 2 VIRUSA, na udaru deca, bebe i stariji

Nema više sezone za viruse, oni su prisutni tokom cele godine, a prema rečima lekara sada najviše vladaju rotavirusi i adenovirusi. Dr Saša Milićević, pedijatar, istakao je gostujući u „Jutro na Blic“ da su simptomi ovih virusa dosta varljivi i da mogu da ukažu i na prisustvo nekih drugih bakterija i virusa.

Na udaru su posebno deca i odojčad, kao i svi hronični bolesnici kod kojih je imunitet posebno oslabljen.

– Dijareja, mučnina, povraćanje, malaksalost, osobi nije ni do čega. To su klasični simptomi stomačnog virusa. Treba imati u vidu da ne mora uvek da bude virus, nekad se desi da neko pokvari stomak, sad je toplo vreme, ljudi mogu da pokvare stomak na različite načine, mlevenim mesom, različitim sladoledima. Nekada to bude i trovanje, a može biti i šigela ili kampilobakterija, koje daju slične simptome kao što je stomačni virus – rekao je doktor.

Osim stomačnih virusa, prisutni su i drugi virusi koji napadaju organe za disanje.

– Prisutni su i obični virusi koji napadaju organe za disanje i nos, a mogu kod dece da izazovu i dijareju i daju simptome koji liče na stomačni virus – rekao je on.

Najveća opasnost je dehidratacija

Ne mora se odmah javiti lekaru kada se primete simptomi virusa, međutim, komplikacije mogu nastati ukoliko dođe do dehidratacije.

– Može da se sačeka, najveća opasnost zapravo kada je u pitanju stomačni virus je dehidratacija, pogotovo kada je u pitanju dete. Ako se, recimo, povraća desetak puta dnevno, ako se slabo unosi tečnost, ako je dete malaksalo, onda se treba javiti lekaru. Tu infuzija mnogo pomaže. Ako je u pitanju odrasla osoba, tu i može malo da se sačeka kada je u pitanju javljanje lekaru – rekao je on.

Dr Saša Milićević savetuje i da se obavezno javite lekaru ukoliko primetite suva usta, suv jezik, suvu kožu.

– Tada vam mogu dati infuziju, ali obično one prođu za tri do pet dana. Treba samo biti strpljiv i pridržavati se dijete – rekao je on.

Virus obično plane u kolektivima i tamo gde ima mnogo ljudi na malo mesta.

– Virusi se prenose kontaktom, pa se tako i najbrže šire u kolektivima poput vrtića i škola. Deca često prljavim rukama diraju nosić, razmenjuju cucle i to posle prenose i na starije. Virus inače traje od 3 do 5 dana, retko kad duže. Najugroženija su deca, odojčad i osobe koje imaju neko teško hronično oboljenje i kod kojih je imunitet oslabljen. Ne treba paničiti. Treba samo držati dijetu i imati strpljenja – rekao je on.

