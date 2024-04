NOVI ZVONIK NA HRAMU U DEBELJAČI: U toku radovi na rekonstrukciji, slede novi krov i fasada

Na hramu posvećenom Preobraženju Presvete Bogorodice u Debeljači u su radovi na rekonstrukciji zvonika. O tekućim radovima, ali i onima koji hram očekuju u budućnosti, detaljnije je govorio Pera Đuričkov:

„Ovi radovi su u planu već poslednjih deset godina – predlog je potekao od vladike Nikanora iz Vršca, ali do sada nismo bili u mogućnosti da ih sprovedemo. Međutim, sada smo smogli snage, oformili građevinski odbor i rešili da je najbitnije prvo rekonstruisati zvonik, koji je morao biti podignut oko tri metra iznad same kupole. Istovremeno je skinuto i staro zvono, koje je teško oko 500 kilograma, i ono će se remontovati i kompletno elektrifikovati, a kasnije će biti ubačena još dva zvona – jedno od 300 i jedno od 500 kilograma – koja će, po potrebi, moći da zvone i sinhrono i odvojeno. To je plan za ovu godinu.“

Što se tiče naredne godine, Đuričkov ističe da hram očekuju radovi na krovu, koji će biti kompletno opšiven bakrom, i fasadi. Nakon toga, u bliskoj budućnosti, uslediće i radovi na porti hrama i rekonstrukciji dvorišne ograde.

Cilj svih ovih rekonstrukcija je, kako kaže Đuričkov, da hram u svom punom sjaju zablista pre proslave stotog rođendana 2034. godine.

(Pančevac/RTV OK)

