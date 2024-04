NAJLEPŠA VEST Čačak i region se pokrenuli, samohranom ocu heroju sada će biti bar malo lakše

Čačak – Da je ovaj svet i dalje i te kako lepo mesto za život i da još mnogo dobrih ljudi živi u njemu, pokazalo se na primeru porodice Sretenović iz Čačka. Samohrani otac Radovan, heroj i borac kakav se retko sreće sam brine o bolesnom sinu Jovanu, kome su zbog komplikovane infekcije amupitarani delove obe noge a boluje i od autizma. Kada se javnost upoznala sa njihovim problemom, nakon priče koja je obišla čitav region, mnogi su se javili da pomognu, pa će ovaj otac sada lakše brinutu o svom sinu (19).

– Uspeli smo da u rekordnom roku prikupimo sav neophodni novac koji je bio potreban da se ugradi rampa za izlazak i ulazak u zgradi. To će olakšati kretanje našem Jovanu, jer svaki njegov izlazak napolje ja bih morao da ga nosim i da tržaim nekog da mi pomogne. Ugradnja je počela, medjutim, u medjuvremenu pojavila se mala preprepka koju ćemo rešiti u toku dana. Rampa koju smo rezervisali i platili, nije odgovarajuća, pa smo zbog njegovih kukova morali da uzmemo šira kolica, što će iziskivati čekanje od nekoliko meseci – kazao je za RINU, Jovan otac Radovan.

Otac heroj, zahvalan je svim ljudima koji su uzeli učešće u ovoj akciji da njegov sin Jovan ima normalniji život.

– Za Jovanov bolji život ustao je ceo grad, ali i region gde smo sakupili oko 1.300.000 dinara, ja to nikada ne bih mogao sam i nikad neću imati dovoljno reči da se zahvalim svim dobrim ljudima, koji su prepoznali našu muku. Ja se svim zahvaljujem na uplatama jer će mu ovaj podvig promeniti život. Sada nam sledi borba za protezu, pitanje je kako će on to sve prihvatiti, zbog nekih svojih potreba. Imali smo puno teških momenata, ali ovoliko dobrih ljudi koji su nam pomogli vratili su nam veru u bolje sutra, dodao je ovaj hrabri otac.

Radovanu je u brizi oko Jovana sve vreme pomagala supruga, ali nažalost ona je preminula. Kada je ostao bez svoje najveće podrške, Radovan je morao da napusti svoj posao i posveti se samo i isključivo Jovanu, pošto njegovo stanje zahteva negu 24 sata, sedam dana u sedmici. Ipak, roditeljska ljubav nema granice, pa se tako ni ovaj hrabri otac ne žali već čini sve da Jovanu olakša i ulepša svaki dan.

