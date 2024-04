BRŽE, EFIKASNIJE I SIGURNIJE Popović : Sve više plaćanja digitalizovanim karticama

„Payten“ pored klasičnih POS terminala koji su dugi niz godina prisutnu i na tržištu, u poslednje vreme trgovcima nudi i nove tehnologije.

Najpopularnija beskontaktna plaćanja u Srbiji su karticama, a u novije vreme i telefonima, kako na fizičkom prodajnom mestu, tako i kroz online plaćanja, preko klasičnih internet pretraživača ili iz raznih aplikacija, izjavio je direktor prodaje kompanije „Payten“ Branislav Popović.

– Učešće digitalizovanih, odnosno tokenizovanih plaćanja u Srbiji je veliko, a očekuje se da će u narednom periodu biti sve veće – rekao je on na Technobank konferenciji. Popović je naveo i da se sve više kod internet ili plaćanja preko mobilnih telefona iz nekih aplikacija, sve više plaća sa sačuvanim podacima o karticama, što je najjednostavnije za korisnike naročito ukoliko se plaćanja ponavljaju.

On je naglasio i da je pored plaćanja karticama, sve više i instant plaćanja, odnosno plaćanja putem IPS QR koda, gde se, kako objašnjava, sredstva odmah u realnom vremenu prebacuju sa računa onoga ko plaća na račun onome kome se šalje novac.

– Instant plaćanja su trend zadnjih godina ne samo u našoj zemlji, već i u svetu, a Srbija tu čak i prednjači. Narodna banka Srbije (NBS) je dala okvire da se može realizovati QR transakcija, tako da možemo da imamo na dosta prodajnih mesta tu mogućnost, koja naročito ima primenu na internet prodajnim mestima – rekao je Popović.

Prema njegovim rečima, instant plaćanja su brža, efikasnija i sigurnija u odnosu na klasične načine plaćanja.

Popović dodaje da u Srbiji ipak postoji određeni broj malih prodavnica, uslužnih radnji, lekarskih ordinacija i ostalih preduzetnika koji još uvek ne nude mogućnost klijentima i kupcima da plaćaju bezgotovinski, odnosno karticama.

– U Srbiji još uvek ima prodajnih mesta koja ne prihvataju da se robe ili usluge plate karticama, odnosno bezgotovinski, čime izvesno oni gube deo tržišta i smanjuju zadovoljstvo korisnika – rekao je direktor prodaje kompanije „Payten“ koja se bavi se pružanjem rešenja u platnoj industriji za ne-finansijske i finansijske institucije.

Branislav Popović je međutim naglasio da se broj tih prodajnih mesta smanjuje i da se oni sve više raspituju i traže mogućnosti da omoguće plaćanje karticama.

Kao primer, on je naveo pijace ili izdavaoce smeštaja, gde je do skora plaćanje karticama bila nemoguća misija, ali da je sada to moguće.

Popović ističe da „Payten“ pored klasičnih POS terminala koji su dugi niz godina prisutnui na tržištu, u poslednje vreme trgovcima nudi i nove tehnologije i oni sve više koriste Soft POS i Android POS terminale koji koriste android tehnologiju koja je i lakše dostupna.

– Aktivacija ovih terminala na prodajnom mestu znatno je brža i jednostavnija u odnosu na klasičan POS. Sve se radi udaljeno bez potrebe da se obezbedi dodatni hardver ili da tehničar dolazi do prodajnog mesta, već sam trgovac vrši instalaciju i aktivaciju Soft POs aplikacije na svom android telefonu ili tabletu – objasnio je Popović.

Prvi korak u svemu tome, kako je dodao, je potpisivanje ugovora za prihvat kartica sa nekom od banaka ili platnih institucija.

Popović je naveo da pored obezbeđivanja samih plaćanja, ova tehnologija omogućava i korišćenje dodatnih aplikacija na istom uređaju, poput kasa ili drugih poslovnih aplikacija, čime se smanjuju troškovi kako nabavke, tako i održavanja dodatnog uređaja.

– Na ovakvim uređajima, plaćanja su uglavnom integrisana u kasa aplikacije, pa se u znatnoj meri olakšava i ubrzava korišćenje – rekao je on i dodao da ne morate imati dva uređaja i dva puta plaćati održavanje, što olakšava poslovanje.

On je naglasio i da je primenjivost ovih terminala sve veća, počev od kompanija koje se bave dostavom do taksi službi, gde je korišćenje kasa fiskalnih aplikacija i plaćanje vrši na istom uređaju.

– Moguće je čak i ostavljanje bakšiša, jer je kompanija „Payten“ na tržište plasirala inovativna rešenja za platnu industriju, odnosno učestvovala je u projektu gde je na jednom android POS uređaju omogućila davanje napojnice, odnosno bakšiša direktno na račun konobara, platnom karticom, preko dodatne aplikacije na Android POS terminalu – objasnio je Branislav Popović.

(Pančevac/K1info)