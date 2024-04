TASILIJA – U POTRAZI ZA SLIKOM: Promocija nove knjige Milana P. Rakočevića u Muzeju afričke umetnosti

Promocija knjige „Tasilija – u potrazi za slikom” prof. dr Milana P. Rakočevića u izdanju izdavačke kuće „Orion-Books Art” biće održana u utorak, 23. aprila u 18 časova u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu.

Ova knjiga, kako je saopšteno, govori o neobičnom putovanju autora na planinu Tassili N’Ajjer (Tasilija) u Alžiru, u centralnom delu pustinje Sahare. To je mesto gde su tek sredinom 20. veka okrivene mnogobrojne preistorijske slike za koje se veruje da datiruju iz perioda od 8.000 do 1.500 godina pre n.e. Ovaj pronalazak bio je povod za različite interpretacije i rasprave među svetskim stručnjacima, a bacio je potpuno novo svetlo na celokupnu istoriju planete – Sahara od malo poznatog i istraženog područja, postaje značajna za naučnike i otkriva čovečanstvu jedan potpuno drugačiji prizor, plodne i naseljene oblasti, verovatno daleko bogatije biljnim i životinjskim vrstama nego što je to slučaj danas.

Autor putopisa, nekih petnaest godina nakon otkrića ovog svedočanstva daleke prošlosti, 1971. godine započinje sopstveno putovanje koje će ga voditi hiljadama kilometara kroz pustinju Saharu sve do ovog jedinstvenog mesta.

Dr Milan P. Rakočević, arhitekta, redovni je profesor u penziji i nekadašnji dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Studirao je arhitekturu u Beogradu i Parizu i projektovao je i izveo više desetina objekata u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više prestižnih nagrada iz oblasti arhitekture i autor je nekoliko knjiga i niza stručnih i naučnih radova o arhitekturi.

Pored autora o knjizi će govoriti arhitekta Dragomir Acović, prof. dr Miomir Petrović i izdavač Dragorad Kovačević.

(Pančevac/Politika)

„IZLET“: U Novom Sadu počelo snimanje filma po romanu Miće Popovića

Fotografije učenika iz Debeljače među sto najboljih