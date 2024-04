STIŽE NEVREME: RHMZ se hitno oglasio, evo koji delovi Srbije su prvi na udaru!

Novo jače naoblačenje sa kišom koje će krajem dana zahvatiti jugozapadne i južne, tokom noći proširiće se i na centralne predele Srbije.

Sutra oblačno i hladno povremeno sa kišom, ponegde i pljuskovima, a samo će tokom prepodneva na severu zemlje biti suvo.

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije kiša će preći u sneg.

U Srbiji će i narednih dana biti promenjivo vreme sa kišom, i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom i povremenim sunčanim intervalima.

Sa sadašnjih maksimalnih dnevnih od 10 do 16 stepeni, posle 24. aprila temperatura će početi da raste na 20 do 25 stepeni, a povratak na letnje i tropske temperature koje su obeležile prvu polovinu ovog meseca očekuju se u tek krajem maja.

Vreme za praznike

Do 5. maja minimalne temperature u Srbiji će biti od 7 do 14 stepeni, na višim nadmorskim visinama od 0 do 7.

(Pančevac/Novosti)

PRE PODNE SUNČANO, POSLE PODNE VIŠE OBLAKA U našem gradu danas do 16 stepeni

DRAMA SA VREMENOM SE NASTAVLJA: Evo gde se uskoro očekuju NOVE PADAVINE i KADA