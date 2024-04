NAJPOPULARNIJE IZLETIŠTE ZA PRAZNIKE Ekspanzija turizma u Ovčar Banji! OVO najviše privlači goste

Čačak – Broj stanovnika u maloj Ovčar Banji kod Čačka tokom praznika poveća se za nekoliko puta. Decenijama unazad to je jedno od omiljenih izletišta za Prvi maj u zapadnom delu Srbije, pa se i ove godine za predstojeće praznike očekuje veliki broj posetilaca.

– Ovčar Banja je tradicionalno mesto koje građani koriste za odmor tokom prvomajskih praznika. Ove godine spojeni su sa vaskršnjim, a ovaj kraj poznat je kao mala srpska Sveta Gora, pa će vernici obići naše manastire i crkve, koji datiraju još od srednjeg veka i predstavljaju pravi duhovni centar“, izjavio je za RINU Vojin Jakovljević direktor TO Čačak.

Šetnje do vrhova Kablara i Ovčara, uređenim pešačkim stazama prava su atrakcija za posetioce koji su se odlučili za aktivan odmor, umesto sedeljke i roštilja. A za sve ljubitelje jezera Međuvršje dostupna je i vožnja katamaranima.

– Ovčarsko-kablarska klisura sa svim svojim sadržajima i prirodnim lepotama postaje sve posećenija destinacija. U toku su i velika ulaganja u turističku infrastrukturu, tako da je Ovčar Banja već sad ucrtana na turističkoj mapi Srbije. Ona polako, ali sigurno postaje mesto u kom se posetioci zadržavaju, a ne samo prolaze“, naglašava Jakovljević.

Osim verskog i aktivnog, Ovčar Banja idealno je mesto za razvoj zdravstvenog turizma, jer se u samom centru nalazi čuveno lečilište, izvori termo-mineralne vode koja se koristi za lečenje još od rimskog vremena, preko srednjovekovnog i turskog perioda do stvaranja nove srpske države u XIX veku.

– Voda je homeoterma, slabo sumporovita. Lekovite komponente mineralne vode su makroelementi – kalcijum i natrijum; i mikroelementi – kalijum litijum, stroncijum, barijum, jod, brom, fosfor, fluor. Voda pogoduje lečenju nekoliko indikovanih oboljenja: reumatskih, degenerativnih promena poput spondiloze i artritisa, sportskih povreda, kožnih oboljenja“, kaže Jakovljević.

Jedna od najposećenijih lokacija ovog predela svakako je vrh planine Kablar. Legenda kaže da je njenim stazama hodio čak i Sveti Sava, a na 889 metara nadmorske visine, krasi je jedan od najlepših vidikovaca sa kog pogled puca na veličanstvene meandre Zapadne Morave.

– Vidikovac na Kablaru i zvanično se ubraja u pet najlepših u Srbiji, a to mesto beleži velike posete tokom cele godine. Vikendom ga obiđe nekoliko stotina ljudi, a neizbežna je ruta i za planinare. Kada radovi na izgradnji staklenog vidikovca budu završeni imaćemo prvi Skywalk u Srbiji i to će biti fantsatična tristička atrkacija“, izjavio je direktor TO Čačak.

(Pančevac/RINA)

