SLAVIMO HRABROST I MUDROST Uručena odlikovanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

Izaslanik predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića ministar odbrane Miloš Vučević, u prisustvu načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, uručio je danas odlikovanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije povodom Sretenja – Dana državnosti Srbije i Dana Vojske Srbije, u Domu Garde u kasarni „Topčider“.

Uručenje odlikovanja počelo je minutom ćutanja i odavanjem počasti nedavno nastradalom pripadniku 72. brigade za specijalne operacije zastavniku Mijodragu Toškoviću.

Ukazom predsednika Republike povodom Sretenja – Dana državnosti Srbije, odlikovano je 110 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i jedna ustanova kulture – Sretenjskim ordenom drugog stepena, Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena, zlatnom i srebrnom medaljom za zasluge i zlatnom i srebrnom medaljom za revnosnu službu. Sretenjskim ordenom drugog stepena odlikovana je Galerija Doma Vojske Srbije Beograd.

Povodom Dana Vojske Srbije odlikovano je 100 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i jedna jedinica Vojske Srbije – Ordenom belog orla sa mačevima trećeg stepena, Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost trećeg stepena, zlatnom i srebrnom medaljom za zasluge i zlatnom i srebrnom medaljom za revnosnu službu.

Ministar Vučević istakao je da mu je pripala izuzetna čast da danas, u ime predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije, uruči pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije odličja naše otadžbine.

– Primiti odlikovanje na današnji dan velika je slava i čast. Danas uručujemo odlikovanja i povodom Dana državnosti i povodom Dana Vojske Srbije. Danas slavimo i hrabrost i mudrost. Slavimo i Karađorđa i Miloša. I odajemo priznanja onima koji su obe te karakteristike stavili bezrezervno na uslugu otadžbini. Kada odajemo priznanje, onda to činimo upravo na velike praznike da bismo odlikovanja uručili onima koji su dostojni da na današnji dan budu odlikovani u znak sećanja na naše slavne heroje iz prošlosti i na istoriju i sadašnjost naše otadžbine. Kada kažemo da su hrabrost i mudrost stavili bezrezervno u korist otadžbine i vojske, onda to zaista i mislimo – da odlikujemo one kojima je opšta korist i državno dobro bilo na prvom mestu – rekao je ministar odbrane.

Prema njegovim rečima, srpska odlikovanja oduvek su u našem narodu doživljavana kao svetinja.

– Ona su se čuvala u porodici kao sećanje na njihove nosioce i smatrana su predmetima od neprocenjive vrednosti. Ona su neoborivo svedočila sama za sebe o ličnosti koja ih je dobila. Stari spisi kažu da se medalja Obilića u Crnoj Gori dobijala odmah posle bitke i to tako što bi najstariji oficir izašao pred stroj, pred vojsku, podigao medalju prema nebu i zapitao – ko zaslužuje neka istupi. Teže pitanje se nije moglo postaviti – naglasio je ministar Vučević i dodao da je zbog toga siguran da svi danas, zasluženo odlikovani, cene sve što su radili, kao što država Srbija to ceni, priznaje i poštuje.

Ministar odbrane, na kraju obraćanja, još jednom je čestitao odlikovanima u ime predsednika Republike, Vlade Srbije i Ministarstva odbrane.

– Budite ponosni nosioci ovih odličja. Srbija Vam je zahvalna. Živela Vojska Srbije. Živela Srbija – poručio je ministar Vučević.

Današnjem uručenju odlikovanja prisustvovali su članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba.

(Pančevac/Novosti)

