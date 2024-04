ČOVEK-GROM: Mladen sa Suvobora proglašen medicinskim fenomenom nakon što je preživeo udar groma

U svakodnevnom govoru često možemo čuti da kada je nešto zaista teško ostvarivo kažete pre će me udariti grom nego to da se desi. Međutim, sa ovom uzrečicom treba biti pažljiv, jer nije tolika retkost da grom pogodi u čoveka. Primer da i to može da se dogodi i preživi jeste Maden Tomović iz sela Koštunići na Suvoboru kog su lekari prozvali medicinskim fenomenom. On je jedan od retkih ljudi u Srbiji koji se može pohvaliti da je preživeo direktan udar ove nebeske sile i to bez bilo kakvih posledica.

„Krenuo sam da odvežem konja, čuo sam jaku eksploziju i više se ničega ne sećam. Znam da sam se probudio na zemlji, a kiša je pljuštala. Kasnije su mi rekli da me je udario grom i svi su se okupili oko mene, kao da sam neko svetsko čudo. Nisu me živog zakopavali jer je zemlja već izvukla iz mene ono što je mogla. Kasnije su me odvezli u bolnicu gde su mi rekli da sam pravi fenomen, kad sam tako jak udar preživeo. Tada sam shvatio da nema smrti bez sudnjega dana“, priča Mladen za RINU.

Njegov konj Kokan imao je manje sreće i nastradao je, a ovog otpornog Suvoborca koji je preživeo ono što ni tri puta jača životinja nije mogla, komšije i prijatelji od tada su prozvali „čovek-grom“. Mladen je tog avgusta 1979. godine mogao da ostane bez glave, a njegova žena Ljiljana mlada udovica.

„Tog dana kiša je padala kao nikada, jako nevreme praćeno olujnim vetrom i grmljavinom trajalo je satima. Kad je grom pukao u neposrednoj blizini, zatresla se cela kuća. Mladen se nije vraćao duže od pola sata i kad sam krenula da ga potražim videla sam da leži na zemlji. Na svu sreću sve je prošlo bez većih posledica i nikad nije imao zdravstvene probleme“, priča Ljiljana.

Mladen sada slavi dva rođendana, jedan kad je došao na svet i drugi kad je preživeo ono što je retko kome uspelo. Kako kaže, draži mu je ovaj drugi avgustovski i tada se na njegovom seoskom imanju uvek okrene prase ili jagnje, a ponovno rođenje slavi uz nezaobilaznu harmoniku.

Klimatolozi savetuju da čim čujete grmljavinu sklonite se sa otvorenog prostora, udaljite od visokih obejakata ili drveća ili bar stojite na prstima dok ste na ulici jer svako odvajanje od podloge može da vas spasi od potencijalnog udara groma.

(Pančevac/RINA)

