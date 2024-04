RODITELJI, OTVORITE ČETVORO OČIJU Dečak u kladionici prokockao NOVAC OD RODITELJA

Istraživanje koje je prošle godine bilo sprovedeno u tri osnovne i tri srednje škole u uzrastu od 11 do 20 godina na području Novog Sada pokazalo je da najmlađi kockarski zavisnik ima samo 12 godina.

Nedavno je i jedno upozorenje na društvenim mrežama alarmiralo mnoge roditelje.

– Apel da ljudi, a pogotovo deca ne idu u kladionice. Bio sam malopre u jednoj kladionici gde je klinac pukao 40.000 dinara koje su mu roditelji poslali – navodi se u jednoj anonimnoj poruci koja je objavljena na storiju Instagram stranice „Moj_beo_grad_“.

Čak 16 maloletnika zavisnih od klađenja tokom prethodne tri godine lečilo se na Institutu za mentalno zdravlje, a najmlađi ima samo 12 godina! Međutim, mnogi maloletnici u ovoj ustanovi leče zavisnost od narkotika i alkohola, a često su zavisni od sve tri pošasti!

Psihijatar dr Ivica Mladenović, načelnik Klinike za bolesti zavisnosti pri Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, objasnio je ranije za Kurir da u njihovu dnevnu bolnicu dolaze deca od 15 do 18 godina.

– Jeste zabrinjavajuće to što se 16 njih javilo na lečenje u prethodne tri godine. Postavlja se pitanje koliko ima onih koji se nisu javili i koliko njih je na putu da postane zavisno. To je pitanje od sistemskog značaja, da ne kažem nacionalnog – kako to da se u zemlji u kojoj je to zakonski odlično regulisano nalazimo u situaciji da mladi dolaze na lečenje?! Po definiciji, tu decu u svet igara na sreću uvode roditelji, rođaci, starija braća. Ta deca su u tu priču ušla u završnim razredima osnovne škole, jer kod nas dolaze sa 15 godina sa već razvijenom zavisnošću – objasnio je ranije dr Mladenović i dodao da je posebno opasno kockanje i klađenje preko interneta, koje je veoma rasprostranjeno.

(Pančevac/K1)

