SUDARALI SE SA VOZILIMA Krvavi konji kraljevske garde izazvali haos u Londonu! 2 konja povređena

Odbegli konji britanske konjice napravili su opštu pometnju u centru Londona nakon što su pobegli sa parade Gardijske jedinice u Vajtholu. Nekoliko ljudi je povređeno, ali i dva konja koja su se trčeći ulicama sudarali sa automobilima i autobusima.

Petoro ljudi je povređeno u metežu koji su konji izazvali, a na društvenim mrežama se mogu videti fotografije i snimci na kojima se sudaraju sa automobilima i udaraju u stakla autobusa.

🇬🇧 Two horses threw down their riders and ran away … one is soaked in blood.

Ukupno pet konja je pobeglo sa vežbe, a Bi-Bi-Si saznaje da je buka od radnika koji su prenosili beton uznemirila konje, koji su potom zbacili svoje jahače i istrčali kroz kapiju.

Londonska policija i vojska su potvrdile da su uhvaćeni svi konji koji su pobegli sa vežbe.

Two horses have just been seen running down Aldwych in central London. One covered in blood ! 🦄🐴 pic.twitter.com/oKuYnJiAOx

