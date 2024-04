SPREMATE LI SE ZA URANAK Meteorolog OTKRIO najprecizniju prognozu za PRVI MAJ

Meteorolog Nedeljko Todorović u emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K1 otkriva kakvo nas vreme očekuje u naredna dva meseca, ali i da li će ponovo tokom leta biti pljuskova i nepogoda.

– Posle dva i po meseca sušnog i toplog perioda, došlo je na red da se vratimo u mart. Tako da će u narednih mesec ili dva biti bez velikih vrućina sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, što je karakteristično za našu klimu – rekao je meteorolog.

On dodaje da su grmljavine i nevreme normalna pojava za ovo doba godine.

– Grmljavina počinje krajem aprila, pa se zahuhtava u maju, a onda vrhunac dostiže u junu i julu, pa sve do kraja avgusta, s tim da će i temperatura shodno kalendaru da raste. Od subote idemo već u topliji period preko 20 stepeni, ali neće biti onih temperatura koje su bile početkom marta, kada su skoro letnje temperature bile – dodao je on.

Prema njegovim rečima pored obične kiše, biće i sve više pljuskova.

– Vrlo mala verovatnoća je da će biti dugotrajne, već se tokom leta očekuju kratki, žestoki pljuskovi koji traju po 10 ili 20 minuta. To se uglavnom dešava svakog leta, manje ili više. Ne može se unapred znati i prognozirati koliko će litara kiše pasti, jer su one uglavnom lokalnog karaktera. Zbog neravnomerne raspodele, prostorne, pa i vremenske, teško je reći gde će koliko kiše pasti – dodaje on.

Kakvo nas vreme očekuje za Prvi maj? – Od 27. aprila do 2. maja očekuje se sunčano i toplo vreme sa temperaturama do 23 stepena. Nazire se promena vremena od 2. do 10. maja. Biće blagi pad temperature u odnosu na Prvi i Drugi maj, ali to je za dva do tri stepena. Očekuje se češća pojava pljuskova i grmljavine, s tim što slabija pojava pljuskova se očekuje na severu Srbije, a idući prema zapadu nešto izraženija – zaključio je Nedeljko Todorović u emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K1.

(Pančevac/K1info)

