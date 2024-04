CREPAJA: Sve spremno za 28. Fijakerijadu

Tradicionalna „Fijakerijada” u Crepaji održaće se 6. maja, na drugi dan Uskrsa, u organizaciji Konjičkog kluba „Lipicaner”. Ove godine očekuje se više od 80 učesnika, a nakon defilea konja i fijakera kroz selo, uslediće takmičenje najlepših zaprega, koje će se održati na fudbalskom igralištu.

Manifestaciju koju organizuje KK „Lipicaner” rado posećuju brojni konjari, ponajviše stoga jer je prva u godini, pa svi jedva čekaju da prošetaju svoje konje. Stariji Crepajci svoju ljubav prema konjima uspešno prenose na nove generacije, a jedan od najmlađih konjara je Borivoj Vesin:

„Imam ih još odmalena, već 8 godina su kod mene, kupili smo ih kao ždrebad i veoma sam ih zavoleo. Skoro svaki dan sam sa njima, a najviše mi se sviđa što su čisto beli. Volim da se provozam fijakerom kroz selo, ali i da ih jašem, ali to ređe radim. Zahtevni su, ali uzvraćaju mi ljubav na pravi način”, kaže Borivoj, koji u svojoj štali ima četiri konja.

Konjički klub „Lipica ner” spremno dočekuje i 28. Fijakerijadu koja je jedna od najvećih u našoj zemlji. Dragan Jovanov, predsednik kluba, kaže da su poslednje pripreme pri kraju i ističe da je ova manifestacija izuzetno važna za njegovo selo:

„Uglavnom Crepajci drže lipicanere, to su paradni konji i postoji duga tradicija konjarstva u našem selu, još od vremena Marije Terezije, koja je po tome bila poznata. Ovde se ulažu velike pare i troškovi su veliki za održavanje konja, ali u Crepaji ima još dosta imućnih porodica koji to sebi mogu da priušte i koje to vole” rekao je Jovanov.

„Konjički sport je u opadanju, vidimo to po broju učesnika, jer ovo je izuzteno skup sport i neophodne su i neke subvencije od države. Ako se već daju za ostalu stoku trebalo bi i za konje, jer jedino ovaj deo stočarstva nije obuhvaćen i tu treba voditi računa. Zahvaljajuću velikoj pomoći Pokrajinske Vlade mi uspevamo da organizujemo ovu našu manifestaciju, ali treba misliti i na uzgajivače konja da bi opstali, ali i da bi smo dobili i neke nove konjare” istakao je Jovanov.

(Pančevac/GJ)

