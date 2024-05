Ako NISTE PLATILI OVE KAZNE – POLICIJA VRAĆA SA GRANICE!

Pred predstojeće praznike i godišnje odmore obavezan deo priprema građanima trebalo bi da bude i uvid u Registar neplaćenih novčanih kazni, da bi izbegli neprijatnost da na graničnom prelazu od policije saznaju da imaju kaznu koju nisu platili i da budu vraćeni sa granice ukoliko je sud izdao opštu naredbu za dovođenje.

Građani mogu da dožive neprijatnost i na putu kroz Srbiju ukoliko imaju neplaćenu kaznu, a policija ih zaustavi tokom vikenda kada nije moguće da je odmah plate.

Advokat Dušan Todorović objašnjava da bi građani pred odlazak na putovanje trebalo da unesu svoje lične podatke u Registar neplaćenih kazni, koji je javan i dostupan svima.

– U registru mogu da provere da li imaju neku neplaćenu kaznu, a to takođe mogu da urade i odlaskom u pisarnicu Prekršajnog suda radnim danima od 7.30 do 15.30 časova – navodi on.

Prekršajni sud u Beogradu na svom sajtu je dao i uputstvo za proveru u Registru, tako da se unošenjem imena i prezimena, kao i jedinstvenog matičnog broja može doći do podataka da li kazna postoji i ukoliko je to slučaj, do uplatnice po kojoj sud vrši prinudnu naplatu.

Todorović je dodao da i stranci mogu da provere u Registru da li imaju neplaćenu kaznu unosom broja putne isprave.

Kada postoji novčana kazna sistem će izbaciti o kojoj kazni i iznosu je reč, a odmah će biti prikazana i instrukcija za plaćanje te kazne, čime je znatno olakšan sam postupak plaćanja.

Ukoliko građanin ne zna da ima neplaćenu kaznu, a putuje kroz Srbiju, prilikom zaustavljanja od strane policije, službenik će ga obavestiti o tome i moraće odmah da plati tu kaznu, dok će teže pasti građanima koje vest o kazni zatekne na graničnom prelazu prilikom izlaska iz zemlje.

Na pitanje da li postoji mogućnost da građanin bude vraćen sa granice zbog neplaćene kazne, Todorović je rekao da zbog neplaćene kazne građanima neće biti onemogućen prelazak granice, već je to slučaj kada je po toj kazni izdata opšta naredba za dovođenje koju će sprovesti stanica policije, što znači da je za tom osobom rapisana poternica.

Opšta naredba za dovođenje može biti izdata zbog kazne od 2.500 ili od 100.000 dinara, odnosno nije bitna visina kazne, a koja može biti izrečena zbog ponašanja u saobraćaju, kazne za parking, neplaćeni porez, ali i kazne proistekle iz krivičnog postupka.

Kada je reč o samom prekršajnom postupku, građani će znati da se vodi postupak kada dobiju rešenje o pokretanju tog postupka i poziv od suda radi saslušanja, a u kojoj fazi je taj postupak takođe mogu proveriti preko internet stranice „Tok predmeta Prekršajnih sudova“.