VUČIĆ: Finale Lige Evrope 2028. na stadionu u Surčinu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Surčin gde obilazi pripremne radove na izgradnji kompleksa EXPO 2027 u okviru koga gradi i Nacionalni stadion.

Vučić je rekao prilikom obilaska da će stadion biti na 121 hektar zemljišta. Za izgradnju je potrebno 2.400 šipova koji idu 25 metara duboko da bi se osigurala stabilnost i statika, kaže Vučić.

Ministar Siniša Mali kaže da su zemljište morali da podignu tri metra i da će 20 hiljada tona čelika biti ugrađeno u stadion.

Predsednik Vučić je stigao i krenuli su u obilazak otvorenik autobusom. Vučić se obratio na početku Dodiku: – Najverovatnije će 13. ili 14., svakako u nedelji između 13. i 17 glasanje. Najverovatnije će Savet Evrope biti odluka 17. ujutru. Svakako će nam to biti najteža nedelja, od 13. do 17.

Vučić je rekao da je dogovoreno da će se finale UEFA Lige Evrope 2028. godine igrati na Nacionalnom stadionu u Surčinu i da će građani odlučiti kakvo će biti ime nacionalnog stadiona.

„Ja sam mislio da se zove ‘Srbija’, ali nekako kad kažeš ‘Idem na Srbiju’… Ali dobro, daćemo da ljudi glasaju“, rekao je Vučić.

Govoreći o centru za vodene sportove koji će biti izgrađen uz Nacionalni stadion i koji će uz onaj u Budimpešti biti najveći u Evropi, kazao je da je razgovarao sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom o eventualnom zajedničkom konkurisanju za „neke“ Olimpijske igre.

„Ne moramo da dobijemo, ali i samo učešće u takmičenju će dodatno da pospeši razvoj naše sportske infrastrukture. Ali ćemo se kandidovati za sve drugo, kao što sa Albanijom možemo da se kandidujemo za decu do 21 godine u fudbalu. Kod njih otvaranje, kod nas finale“, rekao je Vučić.

Ocenio je i da je dobro što će OFK Beograd igrati mečeve na novom stadionu u Zaječaru, jer će taj grad imati priliku da ugosti najveće fudbalske klubove u Srbiji.

– Nije ovo pitanje samo stadiona, pitanje je života naših ljudi, gde će ljudi moći da vode decu i unučiće, gde će moći da uživaju – istakao je predsednik. –

Sada je ovde 526 radnika, samo na stadionu i 260 mašina. Moraće da rade u tri smene da bi stigli da završe do 1. decembra – kazao je Vučić i dodao da je gradilište ozbiljno.

– Za mene je ovo život i ostvarenje snova. Potpuno se menja sve, menjamo lice zemlje – kazao je.

O političkoj situaciji- Ja ću i danas popodne da imam sastanak sa celim našim timom, na vezi sam i sa Njujorkom, po prvi put smo u UN imali porodice naših žrtava, ne znam zašto to ranije niko nije radio, ništa mi nije jasno. Valjda se ljudi plaše da se suprostave velikim – govoreći o političkoj situaciji.

– Ja radničku klasu obožavam, živim za radnike. Samo nemojte to da govorite. Ne volim one što žive 10 puta bolje od radničke glase, a samo kukaju. Na gluposti se više ne obazirem, već 20 dana nisam ništa rekao o političkim protivnicima. Samo ću da se bavim razvojem. Da budem iskren, nisam više ni koncentrisan oko tih stranačkih stvari. Otići ću na jedan skup tamo 10. i onda ću da im pomognem poslednjih 10 dana. Biće onako kako narod bude odlučio – kazao je Vučić.

– Kako mi izgleda vlada? Ima tu komromisa raznih, mora da bude u politici. Ima ljudi koji nisu u vladi, a zaslužuju, poput Darije Kisić, Jelene Tanasković, Mihaila Jovanovića, ali oni će raditi druge važne poslove. Ima ljudi koje ne poznajem – rekao je predsednik, upitan da prokomentariše novi kabinet u Nemanjinoj.

Na pitanje da prokomentariše to što je „Stejt departmen razočaran jer su u Vladu ušli Vulin i Popović, Vučić kaže:

– Ja se nadam da ćemo imati dobre odnose sa američkim partnerima, to za nas nije lepa vest, nisam srećan zbog njihove reakcije, ali Vladu Srbije biraju građani. To što oni uvedu nekom sankcije, ne znači da mi treba da kažemo „hvala vam što ste nas obavestili ko ne sme da bude ništa“. Čuo sam i sa druge strane primedbe, da imamo one koji su evrofanatici. Važno je da je vlada srpska i da će da sprovodi interese Srbije.

Pored predsednika, ceremoniji prisustvuje i ministar finansija Siniša Mali. Tu je i Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske. Prisutni su i predsednik FSS Dragan Džajić.