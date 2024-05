VIŠE OD MILION Toliko penzionera je uzelo i gotovo svakodnevno koristi penzionersku karticu

Za penzionerske kartice se prijavilo 1,12 miliona korisnika, izrađeno je 98 odsto kartica, više od 80 odsto je preuzeto i koristi se svakodnevno.

Prijava za penzionerske kartice i dalje je aktuelna za sve one koji se do sada nisu prijavili, kao i za nove i buduće penzionere, i oni to i dalje mogu uraditi onlajn ili u filijalama Fonda.

Kako je podsetio direktor Fonda PIO Relja Ognjenović, sporazumi su potpisani sa više od 860 firmi koje daju razne pogodnosti penzionerima i to one koje su im najpotrebnije.

U projekat Penzionerska kartica uključile su se praktično sve najznačajnije firme koje posluju u celoj zemlji ali i brojne firme i preduzetnici koji su značajni na lokalnom nivou.

Tako je penzionerima omogućeno da ostvare popuste na lekove i hranu, kućnu hemiju, tehničku robu, prevozničke kao zdravstvene i laboratorijske usluge te usluge institucija kulture, sportske aktivnosti i slično.

I dalje će biti nastavljeno potpisivanje sporazuma sa drugim firmama, najavio je Ognjenović.

Dodao je da je aplikacija „Penzionerska kartica“ sa svim informacijama o firmama i popustima dostupna besplatno na mobilnim uređajima, a penzioneri koji su se prijavili, a nisu još preuzeli svoju karticu, niti su je dobili preko pošte kada je pošta dostavljala kartice na kućne adrese, mogu doći u najbližu filijalu, službu ili ispostavu i, uz ličnu kartu, preuzeti svoju karticu.

Projekat Penzionerska kartica nove generacije pokrenut je pre nešto više od godinu dana a kartica se primenjuje oko pola godine.

