NOVI PRAVILNIK STUPIO NA SNAGU Pčelarima MANjI TROŠKOVI KOD SELIDBE KOŠNICA

U Srbiji se od 1. maja primenjuje pravilnik koji pčelare oslobađa plaćanja transportnih uverenja za selidbu pčela i naknade za izdavanje Uverenja o zdravstvenom stanju životinja u unutrašnjem prometu.

Ukida se i dezinfekcija vozila pre selidbe, a to sve, kako je saopštio Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS), pčelarima će doneti, u proseku, po jednoj selidbi košnica uštedu od blizu 12.000 dinara.

Od 1. maja pčelari više ne plaćaju i pisanje transportnog uverenja, koje je koštalo 345 dinara, kao ni naknadu za izdavanje Uverenja o zdravstvenom stanju životinja u unutrašnjem prometu, koja je bila najmanje 25 dinara po košnici u svakom smeru selidbe.

Više se ne naplaćuje ni dezinfekcija vozila pre selidbe od teritorijalno nadležne veterinarske stanice, a to je do sada, prema podacima SPOS-a, koštalo od 1.035 do 1.265 dinara, zavisno od vozila u jednom pravcu selidbe.

(Pančevac/E. D.)