PUT OD IZUZETNOG ZNAČAJA U toku rekonstrukcija biciklističke staze na obodu južnog dela Kovačice

RTV OK

U toku je rekonstrukcija biciklističke staze na obodu južnog dela Kovačice. Kako navodi predsednik Saveta Mesne zajednice Kovačica, Adam Jonaš, popravka biciklističke staze koja vodi od mesta do fabrike šećera „Sunoko“, sprovodi se od benzinske pumpe do vinograda, do tzv. „Konopnjice“.

Za Kovačičane ova staza ima veliki značaj, jer bez staze, meštani su prinuđeni da se kreću putem koji vodi ka Pančevu a koji je dosta prometan i time ugrožavaju svoju bezbednost, kaže Jonaš i dodaje, da se izgradnja staze sprovodi preko Mesne zajednice Kovačica a od direktnih sredstava opštine Kovačica.

Jedan od inicijatora rekonstrukcije ove biciklističke staze je i Jan Brtka. Prema njegovim rečima, ova staza je od izuzentog značaja za sve meštane Kovačice koji imaju bašte i vinograde s desne strane puta, kao i za radnike pomenute fabrike šećera a koji idu biciklom ili čak peške. Dve trećine staze je rekonstruisano pre nekoliko godina a sada još 85 metara. Ukupno je rekonstruisano 250 metara ove staze, kaže Jan Brtka.

Ova akcija ima za cilj prvenstveno povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, koji koriste ovu deonicu.

(Pančevac/ePančevo)

