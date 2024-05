PALI SE METEOALARM Negde će biti sunčano, ali u ovim mestima KIŠA

Danas nas očekuje pravi prolećni dan s dosta sunčanih intervala, međutim, loša vest je da je za nedelju ponovo upaljen meteoalarm za celu zemlju.

RHMZ je saopštio da će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, a većina teritorije će ostati suva. Mogući su kratkotrajni pljuskovi jedino na istoku Srbije. Duvaće slab i umeren vetar, severni i severozapadni, a temperature će se kretati od sedam do 24 stepena.

U Beogradu se očekuje promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim periodima, pri čemu će najviša dnevna temperatura biti oko 24 stepena.

Tokom noći ka nedelji očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme. Međutim, situacija će se promeniti u nedelju.

Biće promenljivo oblačno i nestabilno, s lokalnom pojavom kiše i pljuskova praćenih grmljavinom, zbog čega je za celu Srbiju upaljen žuti meteoalarm koji upozorava na potencijalno opasne meteorološke pojave.

Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 7 do 13 °C, dok će najviša dnevna biti od 20 do 23 °C.

(Pančevac)