Pogledajte ko je MOMAK čija je FLAŠICA pogodila Novaka u glavu

Prethodni dan na Mastersu u Rimu je obeležio meč najboljeg na svetu Novaka Đokovića, ali i ono što se desilo posle toga.

Srpskog tenisera je neko pogodio flašicom u glavu u tunelu.

Međutim, iako se u prvi mah činilo da ga je neko pogodio, situacija je nešto drugačija, pošto je jednom momku flašica ispala iz ranca i pala je tačno na glavu srpskog tenisera.

The bottle actually fell out of that man’s backpack by accident.

It may or may not have been empty.@InteBNLdItalia @atptour @DjokerNole @TennisChannel @TennisTV @Tennis pic.twitter.com/NZxOhMBbnn

— LavanyaSingerDinesh🌺 (@LavanyaVocalNEW) May 10, 2024