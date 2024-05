VUČEVIĆ: Tamni oblaci se nadvijaju nad Srbijom

Predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević rekao je da odluku Milojka Spajića iz Vlade Crne Gore, koji je istakao da će voditi proevropsku politiku i da mu nije problem da prizna da je u Srebrenici bio genocid, ne vidi kao prijateljski gest prijateljske države.

– Crna Gora je naša najbliža država, a kad kažem najbliža mislim istorijski, kulturno, nacionalno, narodno. Mi smo najbliže države, neću da kažem istovetni narodi, dve države gde Srbi žive u velikom broju. Ovo je nešto što ne može da se ne komentariše da će narušiti odnos između nas, ali dobro Vlada Crne Gore vodi njihovu nezavisnu politiku- rekao je Vučević u Novom jutru na TV Pink.

– Nije na nama i nemamo pravo da im govorimo kako da rade, oni procenjuju svoje političke interese ali moraju da budu svesni da ovim potezom i ovom najavom ne čine ništa dobro u odnosu na odnose dve zemlje- rekao je Vučević.

Ja sam Spajiću napisao hajde da vidimo na delu vašu prijateljsku politiku prema nama.

– Mi Srbi moramo da razumemo bol bošnjaka i stradanja drugih naroda, u Srebrenici se desio stravičan zločin, kao što Bošnjaci moraju da razumeju naš bol za žrtvama u Bratuncu, ili da razumeju naš bol zbog proterivanja preko 100 hiljada Srba u Sarajevu. – rekao je Vučević.

– Srbija ne želi da se vrati i da se zakopa u prošlost, mi hoćemo da čuvamo politiku sećanja, i da imamo taj odnos i prema našim junacima i prema žrtvama- rekao je Vučević.

– Mislim da ta odluka Vlade Crne Gore ali i nekih drugih koji žive u regionu, pokazuje kakakv oni odnos imaju prema Srbiji – rekao je Vučević.

– Sa takvom odlukom Crbne Gore oni će suštinski baciti najmanje trećinu stanovništva Crne Gore koja se izjašnjava kao Srbi- dodao je on.

– Nadam se da je Crna Gora svesna odluke koju donosi- rekao je Vučević.

Svi građani Srbije moraju da razumeju šta se krije iza ovoga, a o tome je govorio i predseddnik Srbije Aleksandar Vučić.

– Sledeće će biti tužba protiv Srbije da smo mi počinili genocid, pokušaće da obnove sudske postupke pred međunarodnim sudovima, i da traže ratnu odštetu od nas jer smo mi po njima počinili genocid, mi sada imamo međunarodno priznato u UN da smo počinili genocid u Srebrenici. Interesantno je da nije genocid u nekom drugom delu sveta kad se nešto desi puta 10 gore, da nije genocid ono što se desilo u drugom svetskom ratu, Jasenovac nije genocid, ali baš ovo što se desilo na jednoj opštini jeste genocid – rekao je Vučević.

– Tamni oblaci se nadvijaju nad Srbijom ali mi moramo da buidemo spremni da vedrog duha i snažne volje se izborimo sa tim – dodao je on.

Vučević se osvrnuo i na posetu Si Đinpinga Srbiji. Kada dolazi Si u Srbiju onda je to izolacija Srbije, a kada predsednik Si dan ranije bude u Parizu sa Makronom onda je to normalna evropska agenda i politika. Pa svi se utrkuju da se vide sa predsednikom Sijem, on je sigurno jedan od dvojice najmoćnijih ljudi na svetu. Sve velike države žele da imaju kontakt sa Narodnom Republikom Kinom, svi veliki lideri žele da ih ugosti predsednik Si- rekao je Vučević.

– Ovog puta sam bio u jednom užem formatu sastanka i čuo kako predsednik Si vidi ulogu Srbije i pre svega predsednika Vučića. I ne možete da budete imuni na to, prosto vam srce bude veliko kad kaže da imamo jasnu politiku, da Srbija ima jasnu prepoznatljivost u svetu i da svi znaju da je Srbija nezavisna i slobodarska zemlja- rekao je Vučević u Novom jutru.

– Svi znaju da je Srbije jedna mala slobodarska i nezavisna država i da joj niko ne diktira na mailove ili faksove ono što moramo da potpišemo. Mi razmišljamo svojom glavom i sedimo na svojoj stolici. Ja sam rekao i predsedniku Vučiću ovo je jedno takvo priznanje, usmeno intimno koje neko drugi ne može da vam da ni kroz formalno priznaje ono što jew on mogao da čuje od predsednika Sija- dodao je Vučević.

(Pančevac/TV Pink)