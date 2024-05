HILJADE LJUDI SATIMA ČEKA Svi žele da se poklone moštima čudotvorca Svetog Vasilija Ostroškog

Nikšić – Na hiljade vernika danas je stiglo do manastira Ostrog kod Nikišića kako bi proslavili velikog sveca i čudotorca Vasilija Ostroškog. Mnogi od njih odlučili su se da put do svetinje u steni pređu peške i noćas prespavaju upravo ispred manastira.

– Svake godine pešačimo nekih 30 kilometara do manastira i prespavamo u porti svetinje, pod otvorenim nebom. To je osećaj koji ne može rečima da se opiše, mora samo da se doživi. Ima ljudi koji su prepešačili i preko stotinu kilometara kako bi stigli do Ostroga, kaže za RINU Marija Ilić.

Da se pokloni moštima sveca danas čeka na hiljade ljudi, do samo manastira saobraćaj reguliše policija kako bi sve prošlo bez problema.

Veliki broj vernika iz Srbije, ali i iz Bosne i Hercegovine krenuo je takođe peške kako bi danas 12. maja stigao da se pokloni moštima svetitelja.

Sveti Vasilije Ostroški je veliki čudotvorac čija su čudotvorna djela poznata i izvan granica Srpske Pravoslavne Crkve. Njegovo sveto telo u cjelosti počiva u ostroškoj isposnici, nepodložno zakonu truljenja, duže od tri stotine godina. Crkvica u kojoj leže mošti Ostroškog Sveca ispunjena je prijatnim mirisom, koji zadivljuje svakog poklonika.

(Pančevac)