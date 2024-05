RANJEN SLOVAČKI PREMIJER U Roberta Fica ispaljeni hici posle završetka sednice u Bratislavi

Slovački premijer Robert Fico ranjen je u pucnjavi ispred zgrade Vlade u Bratislavi, nakon što je iz zdanja izašao posle završetka sednice.

Slovački portal Pravda piše da je napadač ispalio u Fica nekoliko hitaca, nakon čega ga je policija uhapsila.

Premijer Slovačke prebačen je helikopterom u bolnicu u prestonici Slovačke.

Na fotografiji koja se pojavila na društvenim mrežama vidi se kako Fico leži na zemlji, dok su oko njega pripadnici obezbeđenja.

Robert Fico, the recently elected Prime Minister of Slovakia, has been shot and taken to the hospital in an apparent assassination attempt.

Fico is notable for his pro-peace policies regarding the war in Ukraine, and his strong alliance with Hungarian pro-Trump Prime Minister Viktor Orban.

