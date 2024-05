Iranski državni mediji: Predsednik Raisi poginuo u helikopterskoj nesreći

Iranski državni mediji su izvestili da su iranski predsednik Ebrahim Raisi i ministar spoljnih poslova Hosein Amirabdolahijan nastradali u helikopterskoj nesreći, prenosi Euronews.

Poluzvanična agencija Tasnim je izvestila da su Raisi i nekoliko drugih osoba koje su bile u helikopteru “mučenički stradali“ u nesreći u provinciji na severu Irana Istočni Azerbejdžan.

Državni mediji navode da je helikopter bio prinuđen na “tvrdo sletanje” u planinskom regionu zato što se juče našao u gustoj magli.

Vest o pogibji Raisija potvrdio je na platformi X potpredsednik Irana Mohsen Mansuri, prenosi Tanjug.

BREAKING: Iranian President Ebrahim Raisi was killed in yesterday’s helicopter crash- IRINN Telegram Channel

Reports say that the helicopter hit the mountain before crashing as a result of severe weather conditions and fog.. pic.twitter.com/X07rCWTXRz

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) May 20, 2024