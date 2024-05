ALEKSANDAR ILIĆ: Socijalna i emotivna inteligencija su važnije od diplome! Evo šta nam još otkriva

„Nauči da slušaš, ali i da se postaviš u situaciju ljudi sa kojima sarađuješ na bilo koji način”, poručuje Aleksandar Ilić, direktor i suvlasnik kompanije Congress Rental, članice AV alijanse, Congress Rental Network i Podimatas Group.

Opisujući svoj poslovni model, Aleksandar ističe da mu dobra povratna informacija od klijenta i kolega predstavlja najbolju satisfakciju za valjano obavljen posao i da su socijalna i emotivna inteligencija važnije od diplome.

Da li biste mogli da izdvojite nekog poslovnog uzora?

Nikada nisam imao poznate uzore, ali verujem da u Srbiji postoji mnogo heroja koji se ne vide, nisu popularni, u senci su, možda i namerno. Ima više perspektiva iz kojih posmatrate tuđe uspehe i njihove poteze koji dovode do uspeha. Jedna od njih koja je meni važna obuhvata, pre svega, znanje, hrabrost i pasiju ka delatnosti kojom se bavite. Kada bih morao izabrati nekog popularnog, recimo da bi to bio Stiv Džobs, zbog istrajnosti i hrabrosti da se povuče, ali i vrati na scenu u pravom momentu. To treba ceniti.

Koje ljudske i poslovne kvalitete bi trebalo da poseduje dobar lider jednog tima?

Kreativnost, iskrenost, odlučnost i viziju, koja je u današnjim vremenima možda i najbitnija. Živimo u vremenima gde se okruženje i uslovi veoma brzo menjaju. Vrlo je bitno to predstaviti kao izazov i inspiraciju, a ne strah od nepoznatog i promena.

Koje su, prema vašem mišljenju, odlike zdravog radnog okruženja?

Pre svega, zdravi odnosi. Firma mora biti zdrav organizam, sa prisustvom zdrave konkurencije u timu. Posle 15 godina u ulozi poslodavca, sve manje su mi bitne diplome od socijalne i emotivne inteligencije. Takođe, i raznolikost, koja nedostaje regionu, a odavno je model uspešnosti firmi na Zapadu. Imali smo sreće da se našem timu pridruže kolege iz različitih krajeva sveta. Kuba, Rusija, Meksiko, Hrvatska, Grčka.

Koji poslovni savet nikada nećete zaboraviti?

Nauči da slušaš, ali i da se postaviš u situaciju ljudi sa kojima sarađuješ na bilo koji način. Od kolega, preko klijenata i dobavljača.

Šta za vas predstavlja najbolju nagradu za dobro obavljen posao?

Dobra povratna informacija od klijenta i kolega, odnosno tima, posebno kada odradite posao koji se može meriti sa svetskim standardima. Godine 2019. smo podržali međunarodnu konferenciju sa 3.000 učesnika, predstavnika parlamenata iz celog sveta. Bio sam ponosan na sebe i svoj tim pošto smo dobili veoma dobru povratnu informaciju od klijenta, ali i kolega iz dve međunarodne mreže čiji smo član. Veoma je značajno dobiti potvrdu od više od 80 kolega iz celog sveta. Bilo je tu još primera. Suština je dobar rezultat posle mnogo rada i strpljenja.

Kako je obučen poslovni muškarac sa stilom?

U skladu sa poslom koji radi i karakterom. Kravata i odelo nisu za svaku vrstu posla. Moj bivši poslodavac u Atini, koji je napravio softver od nekoliko desetina hiljada linija, vrlo je često išao na sastanke u kariranom džemperu ili sa olovkom u malom džepu košulje sa kratkim rukavima. Bio je i još je uspešan biznismen. Ja volim da istražim profil osobe sa kojom imam sastanak, tako i oblačenje uskladim. Naravno, najbitnije je da se osećam ugodno.

Šta za vas predstavlja pametno uložen novac?

U mom poslu ljude, odnosno znanje. Posebno u izazovnim vremenima, kao što su današnja. Koliko god su teška, toliko i liče na renesansu našeg posla. Pred nama je toliko alatki koje nam mogu pomoći da budemo korak ispred.

Da li je posao pre svega?

Završen posao je pre svega, kako bismo imali više vremena za sebe, ali i efikasnost da ostane na istom nivou. Cilj su četiri radna dana u nedelji za ceo tim. Nije lako, ali verujem da ćemo uspeti.

Imate li skriveno utočište od obaveza?

Neka ostane skriveno.

(Pančevac/BIZLife Magazin)