FEŠTA NA VODI MOŽE DA POČNE Kreće regata duga neverovatnih 130 kilometara kroz tri države

Prijepolje/Plav/Bijelo Polje/Berane – Oko stotinak raftera iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine krenuće u petak iz Plava u avanturu Limom dugačku 130 kilometara.

Limska regata, dvadeset peta po redu, biće održana od 31 maja do 2. juna. Rafteri će startovati iz Plava, i putanjom dugom više od 130 kilometara završiti na plaži Petrovac kod Prijepolja.

Prema rečima direktora Turističke organizacije Prijepolja Petra Vasiljevića učesnici stižu iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. On navodi da reka Lim predstavlja izuzetnu lepotu i privredni atribut koji će Turistička organizacija nastojati da maksimalno valorizuje u narednom periodu, zajedno sa rafting klubovima i drugim zainteresovanim organizacijama.

– Prvog dana regate biće aktuelna deonica od Plava do Andrijevice. Drugi dan rezervisan je za trasu od Berana do Bijelog Polja, a poslednjeg, trećeg dana, učesnici će preći put od Kumanice do plaže Petrovac kod Prijepolja – ističe Vasiljević za agenciju RINA.

Vremenske prilike trenutno ne idu na ruku organizaciji ove manifestacije, ali se očekuje stabilizacija vremena i sunce.

– Trenutni vodostaj Lima, je zadovoljavajući za održavanje regate i neće negativno uticati na bezednost učesnika – zaključuje direktor TO Prijepolje Petar Vasiljević.

Dragoljub Simović iz Planinarsko skijaškog kluba Kolovrat, navodi da je stigao veliki broj prijava za učešće na ovogodišnjoj Limskoj regati, od kojih su neke i odbijene iz tehničkih razloga, zbog nedostatka opreme i stručnih skipera. Međutim, naglašava da je razočaran činjenocom što se najamnji broj učesnika prijavio upravo iz opština kroz koje regata prolazi.

Simović smatra i da je ovaj period godine idealan za odžavanje ove manifestacije zbog idelanog vodostaja reke Lim.

Regata duže od dve decenije promoviše druženje, a učesnici su spremni na sve vremenske uslove koji ih mogu zadesiti.

Limsku regatu zajednički organizuju turističke organizacije Plava, Andrijevice, Berana, Bijelog Polja i Prijepolja, uz saradnju sa rafting klubovima. Lim i njegovi bukovi očarali su ljubitelje ekstremnih sportova, pa je ova manifestacija prerasla u tradicionalnu.

Limska regata je podržana u okviru Projekta „Promovisanje ekonomske diversifikacije u ruralnim područjima jugoistočne Evrope (SEDA II) – Izgradnja kapaciteta lanca vrednosti u poljoprivredi i ruralnom turizmu kroz promovisanje mogućnosti zapošljavanja“ koji sprovodi SWG u partnerstvu sa GIZ.

(Pančevac/RINA)

