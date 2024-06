KRAJ BAJKE U PARIZU Olga Danilović završila učešće na RG porazom od Vondroušove i prekinula sjajan niz pobeda

Olga Danilović završila je učešće na Rolan Garosu, pošto je u osmini finala izgubila od Markete Vondroušove sa 6:4, 6:2.

Srpkinja nije uspela da napravi još jedno iznenađenje, ali svakako mora da bude ponosna na nastup u Parizu. Postala je naša prva teniserka koja se plasirala u osminu finala grend slema još od Jelena Janković koja je to uradila 2015. na Vimbldonu.

Takođe, ova 23-godišnjakinja je ostvarila skok na VTA listi od čak 18 pozicija, pa će na narednoj biti na 107. poziciji na svetu.

Što se meča tiče Olga ga je počela fantastično. Prva je napravila brejk i povela sa 1:4. Ipak, odjednom je stala, Čehinja je to iskoristila i napravila seriju od pet gemova što joj je omogućilo da dobije prvi set.

Drugi set je počeo brejkom Vondroušove koja je niz osvojenih gemova produžila na sedam. Tek tada je Olga prekinula taj niz, ali to nije uzdrmalo šestu na planeti koja je do kraja meča još jednom Srpkinji oduzela servis i došla do trijumfa u meču koji je trajao jedan sat i 21 minuta.

Češka teniserka će u četvrtfinalu igrati protiv najbolje na svetu Ige Švjontek. Poljakinja je pregazila u osmini finala Anastasiju Potapovu.

(Pančevac/Novosti)

