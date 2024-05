USPEH KARIJERE! Olga Danilović nakon pobede briznula u plač! Pogledajte njenu iskrenu reakciju

Olga Danilović, srpska teniserka, ostvarila je uspeh karijere na Rolan Garosu pošto je pobedila Donu Vekić u trećem kolu sa 2:1 (0:6, 7:5, 7:6 (8)) i nakon meča je briznula u plač.

Emotivno je proslavila sve srpska teniserka i nakon meč lopte se bacila na šljaku, zaplakala i kroz osmeh na kraju proslavila trijumf.

Danilović nikada nije prošla dalje od trećeg kola na grend slemu i pobedom protiv Hrvatice napravila je uspeh karijere.

Borba koja će se pamtiti odlučena je posle super taj-brejka i nestvarne drame u kojoj je bila mirnija Olga i slavila sa 10-8.

Zagrlila je i Dona Vekić Olgu posle meča i srdačno joj je čestitala plasman u narednu rundu grend slema.

Pogledajte emotivnu proslavu Olge Danilović u video snimku ispod teksta.

The fairytale run continues 🌟

Soak it all in, Olga Danilovic 🫶#RolandGarros pic.twitter.com/govEU4YAUZ

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2024