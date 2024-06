ISPRUŽITE RUKU ZA ŽIVOT Ovo je program povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi

I ove godine Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije, u saradnji sa Crvenim krstom Pančeva i Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom “Ispružite ruku za život” povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi.

Tim povodom glavni, edukativni događaj je planiran u dvorištu Crvenog krsta Pančevo u subotu 8. juna gde će stručnjaci za transfuziju govoriti o značaju krvi, redovnoj kontroli, zdravim i prirodnim načinima na koji krvna slika može da se dovede u dobro stanje i sličnim temama.

Prisutni će takođe imati prilike da degustiraju zdrave proizvode, koji im mogu pomoći na tom putu zdravlja.

PROGRAM:

• 8. juna , od 10 do 14 časova – dobrovoljni davaoci krv mogu dati na dve lokacije u Crvenom krstu Pančevo Žarka Zrenjanina 15 a biće postavljen i transfuziomobil na uglu ulica Vojvode Živojina Mišića i Vojvode Radomira Putnika

Za one koji žele da daju krv, a iz Beograda su, biće organizovan besplatan prevoz do Pančeva i nazad.

Sve dobrovoljne davaoce očekuje poklon paket i osveženje koje smo pripremili sa našim partnerima i podržavaocima ove akcije.

Nakon toga biće organizovan bogat program u dvorištu Crvenog krsta, sa različtim radionicama tematskog tipa, zdravim kutkom i zakuskom.

Ukoliko želite da se priključite akciji kao davalac, prijavite se do 07 juna na mail udruženja: multiplimijelom.srbija@gmail.com ili na telefon 064/1635366 .

Na sajtu www.budidavalackrvi.com proverite da li možete i pod kojim uslovima da budete davalac – u odeljku davanje krvi.

(Pančevac)

PU Pančevo: Uhapšeni zbog sumnje da su ukrali sef sa milion dinara iz prodavnice u Kovinu