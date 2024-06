KOLIKA JE PROSEČNA CENA SAHRANE U BEOGRADU Suma koju je teško dostići, a dodatni troškovi mogu i da dupliraju iznos

Mnogi građani misle da kupuju grobno mesto, ali ono se samo može zakupiti, i to do obično 50 godina, nakon čega se zakup može produžiti. Sudeći prema cenovnicima groblja, ni umreti u Srbiji nije ni malo jeftino, ne samo živeti.

Naime, po kalkulaciji JKP „Pogrebne usluge“ Beograd osnovni i prosečni troškovi sahrane, pogrebne opreme i novog grobnog mesta od početka ove godine u Beogradu iznose 127.233 dinara (1.083 evra).

Međutim, na to treba dodati i propratnu opremu, koja u zavisnosti od raspona cena, ovaj iznos može i da duplira.

Međutim, oni koji ne moraju da plate novo grobno mesto, na ovu cenu imaju umanjenje za 19.500,00 dinara.

Kako su iz „Pogrebnih usluga“ naveli, osoba koja je snosila troškove sahrane u slučaju smrti korisnika penzije iz kategorije zaposlenih, penzionera iz kategorije samostalnih delatnosti i poljoprivrednih penzionera, ima pravo na umanjenje ovih troškova, a ovo umanjenje utvrđuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

„Cene osnovnih i dodatnih usluga koje pružamo se nisu menjale od avgusta 2019. godine. Menjale su se isključivo one cene na koje preduzeće ne može da utiče, odnosno sve ono što zavisi od dobavljača“, navode iz JKP „Pogrebne usluge“ za Espreso.

Kako su objasnili, pojam grobnog mesta obuhvata grobove (mesta bez spomenika), grobnice (mesta sa postojećim spomenikom, od kojih su neke sa ozidom), kao i kasete za smeštaj kremiranih posmrtnih ostataka (rozarijuma i kolumbarijuma).

Grob se, navode, ne može zakupiti za života, već se dodeljuje nakon smrti i to prema mestu prebivališta preminulog lica u trenutku smrti, na jednom od „otvorenih grobalja“ u nadležnosti preduzeća: Nova bežanija, Lešće, Orlovača i Zbeg.

„Grobna mesta su van pravnog prometa, odnosno ne mogu da se kupe a ni prodaju. U ovom slučaju se radi o pravu zakupa, a ne o pravu vlasništva. Godišnji zakup se plaća u zavisnosti od kapaciteta grobnice“, kažu.

Naime, u zavisnosti od toga kog su reda (od prvog do petog reda), odnosno koliko ukupno sanduka može da stane u grobnicu, cene zakupa se kreću od 1.755 do 6.764 dinara po godini.

Kod grobova i kaseta za smeštaj kremiranih posmrtnih ostataka zakup i naknada za uređenje površine groblja predstavljaju jedinstvenu naknadu koja se takođe plaća na godišnjem nivou i onaza rozarijum iznosi 2.065 dinara, a za kolumbarijum 1.024. dinara.

Kakvi su dodatni troškovi?

Međutim, ni propratna oprema nije ni malo jeftina, ali za razliku od osnovnih troškova sahrane ona nije fiksna. Naime, kako piše na sajtu JKP “ Pogrebna oprema“, cene sanduka kreću se od 50.820 do 481.430 dinara.

Što se prevoza preminulog, kažu, da prenos preminulog u okviru groblja košta 1.454, a cena korišćenja hladnjače za period od 24 sata je 1.565.

Pored sanduka, za sahranu se kupuju i garnitura, pokrov, krst, slova za ime i prezime pokojnika i godinu rođenja i smrti, potom venci, suze, aranžmani za grob, pozamanterija, a sve to zajedno košta okvirno oko 60.000 dinara.

Venci za sahranu, preko cvećara, sudeći prema onome što su neke od njih objavile na svojim sajtovima kreću se u rasponu od 10.000 do 32.000 dinara.

I pogrebnici kažu da se cena opreme neko vreme nije značajno menjala. Naime, vlasnik pogrebnog preduzeća iz Požarevca Radiša Mihajlović kaže da se cene sanduka u njegovoj firmi kreću od 1.170 dinara (100 evra) do 292.782 dinara (2.500 evra). Kako objašnjava, sve to zavisi od obrade drveta ali i samog drveta i njegova nestašica.

„Dušek, jastuk i kompletna pokrivka koja ide u sanduk kreće se od 5.000 do 20.000 dinara. Takođe, i krst koji se nosi ispred sanduka kreće se u tom rasponu, sve zavisi od kog je materijala. Mi odvoz do groblja u lokalu ne naplaćujemo, jer mahom radimo u samom gradu i okolnim selima. Ukoliko je negde dalje, onda je cena 50 dinara po kilometru. Hladnjača je dosta tražena, jer u selima nema kapele, i to takođe nudimo i cena toga je 2.400 dinara po danu“, rekao je Mijajlović.

Ekshumacija grobnog mesta

Još jedan trošak može da se dopiše na račun porodice. Ukoliko se koristi ranije kupljeno grobno mesto, porodica je dužna da plati i ekshumaciju. Kako su iz JKP „Pogrebne usluge“ objasnili, postoje dve vrste ekshumacije: eksterne i interne.

Naime, eksterne ekshumacije označavaju ekshumiranje posmrtnih ostataka iz grobnog mesta i njihov prenos i sahranjivanje na drugoj lokaciji (u okviru istog groblja ili na drugo groblje). Interna ekshumacija se vrši u cilju stvaranja prostora za novo sahranjivanje u isto grobno mesto, imajući u vidu da razni tipovi grobnih mesta imaju različit kapacitet.

„Broj internih ekshumacija je značajnije viši od eksternih ekshumacija. Cena interne ekshumacije zavisi od vremenskog perioda proteklog od sahrane (perioda počivanja), kao i vrste grobnog mesta (grob, grobnica), što sve utiče na troškove. Na primer cena interne ekshumacije iz groba i grobnice 5. reda posle deset godina počivanja iznosi 7.648,00 dinara, dok cena interne ekshumacija iz grobnice 1, 2, 3, 4. reda, preko 25 godina počivanja prema važećem cenovniku iznosi 22.361,00 dinara. Svaku ekshumaciju, eksternu ili internu obavezno prati i dezinfekcija. Dezinfekcija groba/grobnice prilikom interne ekshumacije iznosi 11.382,00 dinara“, rekli su iz JKP „Pogrebne usluge“.

(Pančevac/Espreso)

