RADOVI: Zatvaranje nekoliko ulica u gradu

Ulica Dimitrija Tucovića je zatvorena za saobraćaj od Ulice Moše Pijade do Ulice Mihajla Pupina, što obuhvata prvu i drugu fazu radova

Otkad su započeti radovi u jednoj od žila kucavica Pančeva – u Ulici Dimitrija Tucovića, postavljene su instalacije kišne kanalizacije od Ulice Mihajla Pupina do Ulice Moše Pijade u dužini od oko 750 metara. Uz to, završeni su radovi na kišnoj i fekalnoj kanalizaciji u Ulici Uroša Predića u zoni Crkve Svetog Preobraženja u Pančevu, kao i spojevi u zoni raskrsnice s Ulicom Dimitrija Tucovića.

Takođe, obostrano su postavljene instalacije gasovoda od Ulice Mihajla Pupina do Ulice Moše Pijade u dužini od oko 750 metara i završeni su, jednostrano, radovi na polaganju kablova za stubove javnog osvetljenja u istoj dužini.

Za ponedeljak, 10. jun, planiran je nastavak radova na obostranom postavljanju gasnih instalacija na delu od Ulice Mihajla Pupina do Knićaninove u dužini od oko 400 metara. Radovi će se izvoditi u zelenom pojasu, tako da neće biti zatvaranja saobraćaja za motorna vozila. Istog dana kreću radovi na iskopu trotoara i kolovoza i nasipanju rizle u Ulici Dimitrija Tucovića, od Ulice Moše Pijade do Ulice Ive Kurjačkog. U narednom periodu izvodiće se takvi radovi u Ulici Dimitrija Tucovića na potezu od Ulice Ive Kurjačkog do Ulice Mihajla Pupina.

Sve vreme radi se i u Ulici kneza Mihaila Obrenovića u našem gradu. U ponedeljak, 10. juna, ova ulica biće zatvorena za saobraćaj od Ulice Milke Marković do Ulice oslobođenja.

Do sada su postavljene instalacije kišne i fekalne kanalizacije od Ulice Milke Marković do Ulice Čumićeve u Pančevu, kao i vodovoda od Ulice Milke Marković do Ulice Serdar Janka Vukotića, sa sve kućnim priključcima.

Za ponedeljak, 10. jun, planiran je nastavak radova na postavljanju instalacija vodovoda, te kišne i fekalne kanalizacije, od Ulice Čumićeve do Ulice oslobođenja, a tada kreću i radovi na iskopu trotoara i kolovoza i nasipanju rizle u oba kraka Ulice Serdara Janka Vukotića.

Investitori i izvođači radova zahvaljuju sugrađankama i sugrađanima na razumevanju i strpljenju.

(Pančevac / S. T.)