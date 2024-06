MAKEDONSKI CENTAR OBELEŽAVA EVROPSKI DAN DUNAVA Čistiće se i obala Tamiša u Pančevu

Novinsko izdavačka ustanova Makedonski informativni i izdavački centar, četvrtu godinu za redom obeležava Evropski dan Dunava akcijom „Sačuvajmo Dunav“ čime potvrđuje svoju maksimalnu ekološku angažovanost, a pridružujući se medijima iz 14 evropskih zemalja Dunavskog sliva, stoji u saopštenju avaju iz te Ustanove.

Dunav je najduža reka u Evropi nakon Volge, teče kroz 10 zemalja i predstavlja jednu od najznačajnijih transportnih koridora. Zbog svog velikog značaja, širom Evrope 29. juna, slavi se manifestacija pod nazivom „Dan Dunava„.

Prvi put ovaj dan obeležen je 2004. godine, kada je zvanično doneta odluka da se ovaj dan proslavlja, a povodom desetogodišnjice potpisivanja Konvencije na šestom redovnom sastanku ICPDR-a u Beču. Svih 14 podunavskih zemalja koje su potpisale Međunarodnu konvenciju o zaštiti Dunava proslavljaju ovaj dan.

Novinsko izdavačka ustanova Makedonski informativni i izdavački centar u periodu od 12. do 29. juna 2024.godine, će svakodnevno sa svojim aktivistima na tri lokacije i to: čišćenje vodotoka i obala Tamiša od ušća Tamiša u Dunav do Gradske plaže Pančevo. Kupalištu “Štrand” u Novom Sadu, kao i na Zemunskom keju, vršiti promociju ekološke svesti putem brojnih ekoloških igara kao i nastupima, radionicama sa temom “Ulepšajmo priobalje Dunava”.

Novinsko izdavačka ustanova ,Makedonski informativni i izdavački centar u okviru svojih aktivnosti, ali i obeležavanja ovog datuma i dalje će poklanjati knjige i svoja izdanja, pozivamo građane da se obrate na našu mejl adresu; niu.miic43@gmail.com , sa tekstom na temu „Život pokraj Dunava“ , i na kućnu adresu će svako ko se obrati dobiti besplatno neko od naših izdanja.To će biti naš mali doprinos da uz pisanu reč obeležimo i podsetimo građane na 29. JUN: Evropski dan Dunava, zaključuje se u saopštenju.

(Pančevac)