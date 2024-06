PRED 13. „KLASIK FEST“ Muzičko-filmski spektakl – nemi film „Novi Vavilon“

Ovogodišnji „Klasik fest“ obeležiće jedinstveni doživljaj za celu Srbiju – projekcija nemog filma iz 1929. godine „Novi Vavilon“ uz muzičku pratnju Balkanske kamerne akademije i vođstvo dirigentkinje Ketrin Larsen Mekgvajer iz Engleske.

Četiri večeri, muzičari iz pet zemalja, osam muzičkih dela, uz muzičko-filmski spektakl na završnoj večeri festivala, u nedelju, 16. juna. U igri brojeva pred Međunarodni festival klasične kamerne muzike „Klasik fest“, selektor Ognjen Popović pred novinarima i sam se našalio, skrenuviši pažnju na to da je ovaj značajni muzički događaj 13. po redu, da počinje u četvrtak, 13. juna i da je prvo delo koje će biti izvedeno napisano za 13 duvača.

Slučajnosti se ipak ni selektor ni organizatori iz Kulturnog centra Pančevo ne plaše kada je zainteresovanost publike u pitanju. Kao i svake godine očekuju da već tradicionalno Crkva svetog Karla Boromejskog na otvaranju „Klasik festa“, u četvrtak, 13. juna, bude dupke puna. Izbor ni ovog prostora ni Svetosavskog doma nije slučajan, napominje Ognjen Popović, prvenstveno zbog predivne akustike.

– Na otvaranju bih izdvojio Dvoržakovu „Serenadu za duvače, violončelo i kontrabas“, koje je remek delo i biser klasične literature. Drugo veče nas u Svetosavskom domu očekuje takođe fantastični Bedžih Smetana i njegov izuzetno romantični „Trio za klavir, violinu i violončelo“, kao i Veberov „Trio za flautu, violončelo i klavir“, koji se u Srbiji nije dugo čuo.Treće veče je posvećeno „francuskom šmeku“, kojem uvek dajemo prostora na Festivalu. Reč je o francuskoj muzici 20. veka, koja je u velikoj meri inspirisana džezom. Na programu je i jedan izvanredan džez-balet, doduše bez igrača, ali ako se publika bude dovljono komotno osećala, slobodno može i da zaigra – rekao je na konferenciji za novinare selektor Ognjen Popović, najavljujući detalje sa Festivala.

Rariteti i za Srbiju

Ali ono zbog čega je posebno presrećan, kako je rekao, ovaj put je poslednje veče.

– Tada publiku očekuje raritet – multimedijalni spektakl. Ceo orkestar Balkanske kamerne akademije od 30-tak ljudi, predvođen dirigentkinjom iz Engleske Ketrin Larsen Mekgvajer, pratiće nemi film „Novi Vavilon“. Mislim da je to premijera u Srbiji. Reč je o ruskom filmu iz 1929. godine za koju je muziku namenski napisao Dmitrij Šostakovič. Na ovo delo uputio me je moj kolega iz Slovenije Boštjan Lipovšek, ali je bilo potrebno mnogo truda i da se dođe do nota, i u pitanju je bila velika akcija kako bi se organizovao tako veliki broj ljudi i na kraju, neophodan je bio i izuzetan dirigent kako bi se usaglasila brzina izvođenja muzike sa filmskim slikama – saopštio je Ognjen novinairma, ne krijući zadovoljstvo što „Klasik fest“ osvaja još jednu stepenicu.

Muzički urednik Kulturnog centra Boban Tanasijević je takođe istakao to da festival poslednjih godina ulazi u sadržaje kompleksnije produkcije.

– Počeli smo da menjamo i vizuelni identitet što će biti kompletirano sledeće godine. Kao i uvek, ulazi na sve, osim poslednje večeri, su besplatne. Ali 500 dinara za takav multimedijalni događaj nije mnogo. Muzika iz filma „Novi Vavilon“, koju smo do sada imali prilike da čujemo samo u fragmentima na jutjubu, veoma je kompleksna i ubeđen sam da će publika biti čak i iznenađena ovakvim sadržajem i da će uživati u dinamici i sinergiji između filma i orkestra – rekao je Tanasijeivć.

Sjajni muzičari – gosti Pančeva

Teško je izdvojiti neke od muzičara sa ovogodišnjeg „Klasik festa“. Bračni par Lipovšek iz Slovenije, Milena na flauti i Boštjan na horni, cenjeni muzičari i na evropskom prostoru, naši su stari znanci. Mihail Zurovljev, rodom iz Novosibirska, koji sada živi i stvara u Nemačkoj, solista je renomiranog orkestra iz Duizburga. Selektor Ognjen Popović posebno je ponosan, kako je rekao, što ćemo ugositi i Antona Špronka iz Holandije, harizmatičnog najmlađeg učesnika festivala, koji je nedavno postao i solista Hesiše Rundfunka, jednog od najboljih orkestara na svetu. Tu je i „fantastičan čelista“ Krištof Jan iz Nemačke, član Evropske filharmonije, odnedavno predavač i u Novom Sadu, kao i pijanista Lorenco Kosi, veoma traženi muzičar, koga smo imali prilike da upoznamo prošle godine. A najteže je sigurno bilo ugovoriti dolazak Ketrin Larsen Mekgvajer. Ova nekada samo fagotostkinja, sada uglavnom diriguje širom sveta, pa je tako konačni dogovor oko nastupa u Pančevu postignut tokom njenog boravka u Hong Kongu.

„Klasik festa“ sigurno ni ove godine ne bilo da nije redovne finansijske potpore Grada. Novac je ove godine stigao i iz Pokrajinskog sekreterijata za kulturu, a organizatori se toplo nadaju da će kao i do sada sponzor biti i Ministarstvo kulture kada se konačno donese odluka na konkursu za projekte na koji se prijavio i Kulturni centar Pančevo.

