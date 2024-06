Ova smrtonosna droga ODLAZI U ZABORAV, tržište sve više zauzima njena JEZIVA ALTERNATIVA

U SAD su lekovi protiv bolova ustupili mesto heroinu, a heroin sintetičkim opioidima, što je izazvalo strah od sličnog procesa u Evropi. To je posebno zabrinjavajuće s obzirom na preteću mogućnost „heroinske suše“, budući da su u aprilu 2022. godine, talibani zabranili uzgoj opijuma i preradu heroina u Avganistanu, čime su uništili 95 odsto avganistanske proizvodnje. S obzirom na to da zemlja čini devet desetina svetske ponude, to znači da evropski korisnici heroina konzumiraju svoj put kroz ograničene zalihe.