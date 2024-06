Neverovatno iznenađenje đaka četvrtaka za učiteljicu

Odeljenje IV-3 OŠ ,,Vasa Živković'' Pančevo priredilo je učiteljici Dušanki Mladenović nešto što će pamtiti do kraja života, pogledajte kako je reagovala

Prelepo i nesvakidašnje iznenađenje svojoj učeteljici priredili su đaci IV-3 OŠ ,,Vasa Živković“ Pančevo zajedno sa svojim roditeljima. Kako se njihovo druženje sutra zvanično završava, s obzirom na to da je kraj školske godine i četvrtog razreda, želeli su da joj prirede nešto što će zauvek pamtiti.

Naime, roditelji i učenici pripremili su 26 crvenih helijumskih balona na kojima je pisalo ,,Mi smo Dušankina deca!“, koje su pustili u vazduh kada je njihova učiteljica Dušanka Mladenović izašla u dovrište škole, gde su je čekali.

Pored toga, svako od 26 učenika napisao je ličnu poruku učiteljici, na kojoj su se potpisali i ostavili otisak prsta, a potom sve zajedno stavili u dekorativnu teglu. Takođe, deo poklona je i pano sa njihovim fotografijama i posvetom, kao i vaučer za putovanje na destinaciju koju učiteljica bude izabrala.

Na ovu ideju su došli roditelji koji su želeli da joj se na ovaj način oduže za sve što je uradila za njihovu decu za ove četiri godine.

– Učiteljica Dušanka, koju mi iz milošte zovemo Duda, bila je posvećena svojim đacima, učila ih, pazila, vodila na izlete i usmeravala ih da budu tim. Njoj ovo nije posao, već ljubav i zato je toliko predana. Ideju za ovaj projekat smo dobili zahvaljujući tome što je ona deci zadavala projekte u cilju druženja i što boljeg upoznavanja. Mi, roditelji, nismo svaki put uživali tome, ali deca jesu, što je i cilj. Zato smo osmislili ovaj poseban projekat koji posvećujemo kreativnoj učiteljici. Želimo joj sve najbolje u daljem radu i hvala joj na svemu što je učinila za našu decu, izjavila je Ivana Otašević Veljin u ime roditelja đaka IV-3.

U iznenađenju je učestvovala i uprava škole, koja je imala ključnu ulogu u sprovođenju iznenađenja u delo.

Budući da je u toku bio prvi čas, učiteljicu su hitno pozvali kod direktora kako bi deca mogla da izađu i pripreme balone. Nakon toga, izveli su je u školsko dvorište i usledio je pozitivni šok.

Deca su držala balone u rukama i pevala pesmu ,,Ako te pitaju“ Petra Graše, omiljenog pevača njihove učiteljice, što je sve dovelo do ivica suza.

– Ova deca i njihovi roditelji napravili su nešto od čega još uvek smirujem svoje emocije. Prelepo je, predivno, ali četiri godine rada sa njima je upravo ovo. Mi smo svakodnevno imali iznenađenja i sa jedne i sa druge strane. Ovi đaci, IV-3, su inače Vilenjaci, to je nadimak ovog odeljenja i mogu vam reći da je to zapravo pravi nadimak za ovu decu. Ona su bajkovita, divna i oni su se zaista ponašali kao prava deca, što i jesu zapravo. Tako da ovo iznenađenje, koje su oni napravili, jeste šokantno, ali to su oni, kao i njihovi roditelji. Iza svega ovde stoji jedan timski rad. Roditeljima je jako bitno da njihova deca budu pravi ljudi što sada i pokazuju, i hvala im na ovome, rekla je uzbuđena učiteljica nakon iznenađenja.

Đaci su tužni što se rastaju sa učiteljicom, ali su zahvalni što su imali priliku da uče od nje i uživaju u raznim putovanjima.

– Mnogo smo voleli da idemo sa njom na sve ekskurzije i da uživamo u jednodnevnim izletima. I kad izađemo na fizičko, mnogo nam je lepo, volimo kad nas ovih zadnjih dana izvodi napolje. Žao mi je, i svima ostalima, što idemo od nje sada, rekao je jedan od Vilenjaka učiteljice Dude.

(Pančevac/M.Popović)

